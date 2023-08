‘Om 5.30 uur opstaan om mijn make-up te laten doen’: Miley Cyrus onthult haar strikte werkschema als 13-jarige

Miley Cyrus blijft scoren. Na haar enorme hit ‘Flowers’, succesalbum ‘Endless Summer Vacation’ verovert ze nu de hitlijsten met het nummer ‘Used to be young’. Ter ere van haar nieuwe nummer heeft ze een TikTok-serie opgenomen, waarin ze terugblikt op haar rijke carrière die als 11-jarige begon. Ze onthult haar bizarre werkschema als kind toen ze de rol van Hannah Montana speelde. ‘Ik werkte twaalf uur per dag.’

Miley Cyrus was al vroeg een wereldwijde superster door haar hoofdrol in de Disney Channel-reeks ‘Hannah Montana’. Maar toen ze nog maar dertien jaar oud was, moest ze al flink aan de bak. Volgens het schema, dat ze voorleest op TikTok, moest Cyrus om 5.30 uur op om haar make-up te laten doen voor die dag. Daarna had ze interviewsessies die liepen van 7.15 uur in de ochtend tot 18.15 uur in de middag. Tussendoor deed ze nog een fotoshoot voor een tijdschrift.

Het schema dat de inmiddels 30-jarige zangeres onthult, gaat specifiek over een vrijdag. Maar daar eindigde haar werkweek niet. Ze legt uit dat ze de volgende dag wederom van 7.00 uur tot 19.30 uur volgeboekt was voor werk. Op zondag had ze dan vrij, maar op maandag begon het filmen voor ‘Hannah Montana’ weer. ‘Ik ben veel, maar lui ben ik niet’, zei Cyrus lachend nadat ze over haar werkdagen als kind had verteld.

De popster maakte eerder bekend niet van plan te zijn om te gaan touren met haar nieuwe plaat ‘Endless Summer Vacation’. In een eerdere aflevering van de TikTok-reeks legde ze uit: ‘Dat is wat mensen niet echt begrijpen over touren: de show duurt maar 90 minuten, maar het touren is jouw hele leven. op de toppen van je kunnen presteert, moet er evenveel herstel als rust zijn. Je ego speelt daarin een grote rol en ik denk dat ik daarvan gebruik moet maken als ik op tournee ben. En als die schakelaar eenmaal is ingeschakeld, is het moeilijk om hem uit te zetten. Ik denk dat als je je ego traint, en die elke nacht actief moet zijn, het voor mij het moeilijkste is om die schakelaar uit te zetten.’

(AD)