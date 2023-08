Onderzoek tegen frontman Rammstein stopgezet: ‘Wie een anti-wokeband hoopt te zien, is bij hen aan het verkeerde adres’

Het openbaar ministerie van Berlijn zet het strafrechtelijk onderzoek naar Rammstein-zanger Till Lindemann stop, maar de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zinderen na in het metalcircuit. Kenners vragen zich af of het rauwe Rammstein nu een andere richting uitgaat.

‘En nu? Zullen er nu lange essays over misbruik van mediamacht verschijnen?’ In een editoriaal in Frankfurter Allgemeine Zeitung rouwt redacteur Jasper von Altenbockum dinsdag naar eigen zeggen om het westerse vermoeden van onschuld. Nadat verschillende vrouwen Rammstein-frontman Till Lindemann in mei van seksueel misbruik beschuldigden, werd een strafrechtelijk onderzoek geopend. Verschillende mediagroepen brachten verhalen van vrouwen die zeiden dat ze bij concerten backstage uitgenodigd werden en daar tegen hun wil seksuele handelingen moesten ondergaan.

Het publieke imago van de man kreeg een deuk, tot het openbaar ministerie van Berlijn dinsdag liet weten het onderzoek naar Lindemann stop te zetten wegens een gebrek aan bewijs. ‘Het monster is onschuldig’, schrijft Von Altenbockum. Maar volgens hem zijn journalisten daar al lang niet meer mee bezig. ‘Ze zijn op zoek naar informanten die hun een volgende trofee kunnen bezorgen.’

Ongehinderd

Het nieuws over het onderzoek zorgt voor verdeeldheid in Duitsland. Justitie kan de verhalen van de vrouwen misschien niet bewijzen, maar tegelijkertijd hebben zij hun verhalen niet teruggetrokken. Progressieve media verplaatsen zich eerder in hun positie en wijzen op de inefficiëntie van cancelcultuur. Ze wijzen daarbij op de manier waarop Rammstein de voorbije maanden ongehinderd verder toerde. Wie rijk en machtig genoeg is, komt volgens die logica met alles weg. ‘Wat is er nog meer nodig om megalomane chauvinisten met een wilde blik in de ogen te stoppen?’, vroeg journalist Stephan Maus van weekblad Stern zich af.

Till Lindemann tijdens een concert met Rammstein in 2016. Beeld Mondadori via Getty Images

Hoewel er talloze Duitse krantenkaternen over de zaak vol geschreven worden, blijft het er in het metalcircuit relatief stil over. De protestacties die bij bepaalde concertarena’s georganiseerd werden, trokken doorgaans slechts enkele honderden mensen. En hun leuzen werden overstemd door de tienduizenden fans die de liedteksten als vanouds meezingen.

‘Metalfans zijn wel wat geschrokken, maar eigenlijk ook helemaal niet’, vertelt journalist en muziekkenner Wim Wilri over die opvallende tweespalt. Rammstein stond altijd al bekend om zijn controversiële liedteksten en uitdagende podiumacts. De expliciete videoclip van ‘Pussy’ uit 2009 toonde hoe bandleden seks hadden met verschillende vrouwen, in de recentste tour haalde Lindemann dan weer een schuimkanon in de vorm van een penis boven om het publiek onder te spuiten. Zowel het nummer als het attribuut werden sinds de beschuldigingen uit de show geschrapt en ook ‘row zero’ is verdwenen, een zone tussen het podium en het publiek voor een select groepje van vrouwelijke fans.

Berispt

‘Ik denk dat er binnen de groep over gesproken is en dat hij berispt werd’, aldus Wilri. ‘Leadgitarist Richard Kruspe is een familieman die tussen shows in vaak naar huis vliegt en ik weet dat slaggitarist Paul Landers ook vaak met het thuisfront videobelt. Rammstein is geen bende perverten die on the road is, het is geen pure seks, drugs en rock-’n-roll.’ Het speelse en seksueel uitdagende imago dat de groep publiekelijk uitdraagt, is niet plots verdwenen. Al ligt het door de recente beschuldigingen wel een stuk gevoeliger dan voorheen.

‘Ik denk dat het overgrote deel van de metalfans hier niet van wakker ligt’, zegt Wim Vander Haegen, eindredacteur bij het magazine Rock Tribune. De zalen voor Rammstein blijven volstromen en de groep is ook populair bij mensen die doorgaans niet warmlopen voor metal. De vraag is wel hoe de bandleden verder zullen gaan nu het strafrechtelijk onderzoek is stopgezet. In het najaar begint Lindemann zo aan een langverwachte solotournee waarbij hij ook in de Lotto Arena halt houdt. De concerten zijn enkel toegankelijk voor meerderjarigen, wat doet vermoeden dat het oorspronkelijk de bedoeling was om de controverse niet te schuwen. Het blijft afwachten of de optredens in hun geplande vorm doorgaan. ‘Ik weet niet of het een goed idee is om expliciete beelden te tonen, want dan trek je jezelf weer mee in dat bad’, zegt Wilri.

In verschillende Duitse media werd Lindemanns imago als enfant terrible net als een sterkte neergezet. ‘Naar een Rammstein-concert gaan is als voor AfD stemmen’, kopte Stern in juli. Een wat bij de haren getrokken vergelijking, maar de zanger is ondertussen wel uitgegroeid tot een symbool voor wie vindt dat zedenzaken te vaak via een trial by media verlopen. Alleen denkt Wilri niet dat mensen die tegen woke zijn en geloven dat de #MeToo-slinger doorgeslagen is, zich erg zullen amuseren bij een concert van Rammstein. ‘Ik denk dat zij van een kale reis zouden thuiskomen, Rammstein is eigenlijk een erg linkse groep. Tijdens het concert varen ze met een reddingsbootje naar een ander podium, waar een bord met ‘welkom’ op staat. Een verwijzing naar de vluchtelingencrisis. Wie een anti-woke- en mannen-aan-de-macht-band hoopt te zien, is bij Rammstein aan het verkeerde adres.’

(DM)