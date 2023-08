‘One Man Band’ van Miles Kane is het werk van een onetrickpony

Zijn tweede plaat in dik anderhalf jaar: Miles Kane, de schaduw van Alex Turner bij The Last Shadow Puppets, is nog nooit zo bedrijvig geweest. Een aanstekelijk refrein stuwde single ‘Troubled Son’ al naar radiosucces, ‘The Best Is Yet to Come’ is pure rock-’n-roll. Een valse belofte, blijkt: op de energie en de zangkwaliteiten van de Brit valt niets af te dingen, maar ‘One Man Band’ is gedoopt in grijstinten. De arrangementen zijn zó generiek en de teksten zó inspiratieloos dat we ChatGPT ervan verdenken het geheim te zijn achter Kanes productiviteit. Goedkope who-who-whoos zetten de ideeënarmoede in de verf. En moet die galm op z’n stem nu echt in élke song? ‘One Man Band’ is het werk van een onetrickpony. Iemand, geef die man een set kleurpotloden.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: