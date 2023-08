Only The Poets op uw lijf geschreven: ‘Zeker duizend tattoos van lyrics gezien’

En toen sprak Chokri Mahassine tot zijn artiesten: ‘Wie van jullie heeft zin om op vrijdagmiddag het stof van de Main Stage te blazen?’ De heren van Only The Poets staken ijverig hun hand op, want zo zijn ze wel. De Britse popband speelt op Pukkelpop zijn zesde Belgische concert in anderhalf jaar tijd, nadat ze hier al zijn komen opwarmen voor Lewis Capaldi en Louis Tomlinson. Intussen huppelt single ‘JUMP!’ al een tijdje rond in de hoogste regionen van ‘De afrekening’.

TOMMY LONGHURST (zanger) «Eerst dit: ik vind het fan-tas-tisch dat we op een festival met zo’n rijke geschiedenis mogen spelen.»

HUMO Je bent opgegroeid in Reading, het Kiewit van Engeland: jij weet wat een festival in de buurt kan doen met een mens.

LONGHURST «Daar ben ik beginnen te dromen van een leven op het podium. Ik weet zelfs nog wanneer: toen ik Arctic Monkeys zag spelen.»

HUMO Hoe is Reading in de 51 weekends dat er geen festival plaatsvindt?

LONGHURST «Gewoontjes. Officieel is het een town en we willen graag een city zijn, maar dat mag niet omdat we geen kathedraal hebben. Er woont nochtans veel volk.»

HUMO Ben je na één van je vijf Belgische optredens al eens uitgegaan in ons land?

LONGHURST «Zeker. Nu wil je natuurlijk een verhaal horen, maar ik kom niet meteen op iets. We gaan wel vaker uit op tournee, maar intussen spelen we zoveel dat we ons moeten gedragen en aan onze gezondheid moeten denken. Ik ga geregeld joggen door de stad waar we spelen en let meer op wat ik eet.»

HUMO Op Instagram vond ik een kook-account van jou, @tommy_cant_cook.

LONGHURST «Tijdens de pandemie was dat mijn manier om contact te houden met de fans. Achteraf kwamen mensen me zeggen dat ze die recepten hadden geprobeerd en dat het lekker was, wat me wel verbaasde.»

HUMO Wat is het gekste dat een fan ooit al voor je heeft gedaan?

LONGHURST (denkt na) «Het raakt me altijd als ze me komen vertellen dat ze vrienden hebben gemaakt op onze concerten, of hoeveel ze aan mijn teksten hebben gehad. Ik heb mijn eigen woorden al meer dan duizend keer getatoeëerd gezien.»

HUMO Heb je zelf songteksten op je lijf staan?

LONGHURST «Nee, wel random stuff.»

HUMO Welke tattoo heb je het laatst laten zetten?

LONGHURST (stroopt de linkermouw op en laat een cherubijn zien, met daarboven het woord ‘homesick’)

HUMO Heb je vaak heimwee?

LONGHURST «Ik vind het moeilijk om daarover te klagen, maar soms mis ik Reading, ja. In het begin lachten we dat weg met de crew, maar heimwee is onvermijdelijk als je vijf weken aan een stuk van huis bent. Nu gunnen we het elkaar om naar Reading te verlangen.»

HUMO Sterkte.

Only The Poets spelen op vrijdag 18 augustus om 12.30 uur op Pukkelpop. Info: pukkelpop.be.