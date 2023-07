Ook in het Sportpaleis had de tijd geen vat op Iron Maiden, dat boordevol passie speelde

Als Iron Maiden niet naar Graspop komt, dan maar naar het Sportpaleis. De Britse heavy metalpioniers brachten er een concert dat draaide rond de vergankelijkheid van tijd. Dat thema leek op de band zelf geen vat te hebben. Brulboei Bruce Dickinson (64) huppelde na twee uur nog steeds als een veulen het podium over en toonde zich andermaal een ware volksmenner. ‘Scream for me, Antwerp!’

Geen ‘Number of the Beast’, geen ‘Aces High’. En -ondanks de aanwezigheid van Hel(l)mut Lotti in het Sportpaleis- zelfs geen ‘Run to the Hills’.

Iron Maiden hield zijn bekendste troefkaarten op zak. Maar die klassiekers werden niet te veel gemist. De Londense band startte de intromuziek met een streepje Vangelis (uit de film ‘Blade Runner’) en wilde de focus op zijn jongste plaat ‘Senjutsu’ uit 2021 leggen. Die haalde zopas goud in eigen land, geen evidentie in deze tijden. Door corona was er nog niet veel uit gespeeld.

De aandacht lag ook bij Somewhere in Time uit 1986, de gouden dagen van de Britten. Die plaat baadde in gitaarsynths en is nooit echt helemaal naar waarde geschat. Dat alles werd doorspekt met oude pareltjes als ‘The Prisoner’ en hét meezingmoment van elk Maiden-concert: ‘Fear of the Dark’.

Beeld © Stefaan Temmerman

Vuurzee en ruimtekanon

Ook qua theatraliteit hield Iron Maiden het eerder bescheiden. Geen tien kostuumwissels voor Dickinson, geen vliegtuig boven het podium, geen wapperende Union Jack tijdens een euforisch ‘The Trooper’.

Niet dat Iron Maiden volledig naakt ging. Dickinson hield een ruimtepak aan en kwam met een lasbril op. De vlammenzee tijdens het nieuwe ‘Hell On Earth’ (dat tot in de bisronde was opgespaard) kon een Rammstein-concert evenaren. En er verschenen liefst vier Eddie’s op het podium. De geliefde mascotte van de band, die elke albumhoes siert, kwam er in gedaante van een samoerai dan wel een space cowboy met revolver.

Dickinson pareerde dat geweld (‘You call that a gun?’) met een ruimtekanon. Maar Iron Maiden knalde vooral muzikaal het ene schot na het andere in de roos. Nooit zagen we de groep ‘Can I Play With Madness?’ met zoveel overtuiging inzetten. Er volgde een knipoog aan hun overleden vriend Graham Chapman van Monty Python, die op de achtergrondschermen opdook.

Slotsong ‘Wasted Years’ bracht de hele zaal in euforie. De boodschap dat we niet moesten terugdenken aan vervlogen tijden maar in het hier en nu dienden te leven, werd luidkeels meegebruld. ‘Realize you’re living in the golden years!’

Beeld © Stefaan Temmerman

Jeugdige zestigers

Het viel op hoeveel spelplezier deze zestigers (drummer Nicko McBrain is er zelfs al 71) nog hadden. De drie gitaristen dolden tijdens elk nummer zowel met elkaar als met het publiek, terwijl bandleider Steve Harris met zijn bas de zaal mitrailleerde. Dickinson raasde als een wervelwind over het podium, om langs alle kanten de massa te bespelen en te laten participeren. Mogelijk heeft dat bezetene met de eigen mortaliteit te maken. En het besef dat niemand de eeuwigheid gegund is.

Dit concert was dan ook een viering van het leven. De euforie van de 19.000 fans die in de uitverkochte zaal met ‘Alexander the Great’ meezongen, een epos uit Somewhere in Time dat de band nooit eerder speelde, sprak boekdelen. Dickinson was uitstekend bij stem en hield de slotnoot zo lang aan dat alle honden in Deurne-Noord spontaan begonnen mee te huilen. Je zou nooit vermoeden dat deze zanger acht jaar geleden tongkanker overleefde. ‘Time is on my side’, stelde Dickinson al in het mooie openingsnummer ‘Caught Somewhere in Time’. En je geloofde hem.

Wanneer ‘Fear of the Dark’ werd ingezet, wist je dat Iron Maiden het pleit gewonnen had. Niemand bleef nog op zijn stoeltje zitten, crowdsurfers gingen de lucht in en er werden broederlijk moshpits geopend. Hun titelsong ‘Iron Maiden’ sloot naar gewoonte de set af. ‘Iron Maiden’s gonna get ya!’ zijn daarin de luidst gezongen woorden. En daar was niets van gelogen. Dickinson kondigde aan dat de band terug zou keren. Als je zag met hoeveel passie Iron Maiden in het Sportpaleis stond te spelen, verbaasde dat niemand.