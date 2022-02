‘Op blote voeten in het water en met amper kleren aan. Radiohead was het béste concert ooit!’

Pien Lefranc presenteert samen met Sam De Bruyn de avondspits op Studio Brussel

HUMO Waar luister je momenteel het vaakst naar?

PIEN LEFRANC «Sault.»

HUMO Wat is de eerste plaat die je ooit kocht?

LEFRANC «Met eigen zakgeld: ‘Set Your Head on Fire’ van The Black Box Revelation. Met mama’s zakgeld: ‘Let Go’ van Avril Lavigne.»

HUMO Wat is je favoriete plaat aller tijden?

LEFRANC «’This Must Be The Place’ van Talking Heads.»

HUMO Welke muzikant wilde je vroeger worden?

LEFRANC «Toen ik 14 jaar was, wilde ik Selah Sue worden. Maar Milow heeft me nooit opgepikt. Zonde.»

HUMO Wat is je favoriete zaterdagavondmuziek?

LEFRANC «Om 21 uur: Charlotte Adigéry. Om 1 uur: een set van DTM Funk vol breakbeats en dansplaten. En om 4 uur: ‘Sex With Me’ van Rihanna.»

HUMO Wat is je favoriete zondagochtendmuziek?

LEFRANC «Zonder twijfel en heel luid: ‘All This Love That I’m Givin’' van Gwen McRae.»

HUMO Waar luister je het liefst naar muziek?

LEFRANC «Onderweg.»

HUMO Van welke song vind je de cover beter?

LEFRANC «‘Roscoe’ van Midlake is steengoed, en niets kan het origineel evenaren. Maar Beyond the Wizard’s Sleeve heeft een verdienstelijke poging gedaan.»

HUMO Welke song brengt je elke keer aan het huilen?

LEFRANC «‘Dawn Chorus’ van Thom Yorke.»

HUMO Welk concert heeft je getekend voor het leven?

LEFRANC «Radiohead op Best Kept Secret. Ik stond met mijn blote voeten in het water en ik had amper kleren aan. Ik voelde mij zo vrij!»

HUMO Wie moet dringend in België komen optreden?

LEFRANC «Aphex Twin of Four Tet.»

HUMO Wat is de ideale autosong?

LEFRANC «‘Dreams’ van Fleetwood Mac.»

HUMO Welke songtitel vat je leven samen?

LEFRANC «Ik zou willen zeggen ‘Sea, Sex and Sun’. Maar dat is licht overdreven.»

HUMO Wat is je favoriet stukje songtekst?

LEFRANC «‘I’m in love with the world/Through the eyes of a girl/Who’s still around the morning after’ uit ‘Say Yes’ van Elliott Smith.»

HUMO Welke artiest zou je uit de doden willen opwekken?

LEFRANC «Amy Winehouse. Of Notorious B.I.G., maar dan liefst op een boot op MTV Spring Break in Miami in 1995 zonder smartphones of corona.»

