Op ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ is Lana Del Rey klaar voor de thema's die er écht toe doen

Steven Spielberg maakte onlangs ‘The Fabelmans’, over de wonderen van zijn scheve jeugd en de geheimen van zijn rare familie. Lana Del Rey opent haar negende plaat om soortgelijke redenen met ‘The Grants’.

Elizabeth Woolridge Grant – zo werd La Lana 37 jaar geleden in downtown Manhattan geboren – zoomt met elke nieuwe plaat verder in. Vroeger zong ze over de American dream, over coke en over Jezus. Over bad boys, lul-de-behangers en Axl Rose. Nu zingt ze meer dan ooit over familie, over haar eigen afwisselend romantische en masochistische neigingen, over geloof en bijgeloof. (In een interview vertelde ze dat ze elke week zowel een helderziende als een dominee bezoekt: moet kunnen.) Als songwriter was ze stilaan ook klaar voor de thema’s die er echt toe doen.

De beste songs op ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ zijn de geweldige, sinistere, verslavende single ‘A&W’ (werktitel: ‘American Whore’), ‘Let the Light In’ en het wel erg theatrale (maar met elke luisterbeurt mooier openbloeiende) ‘Grandfather, Please Stand on the Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing’ (titel van de week!). De minste song is de zonevreemde en bij momenten lullige hiphoptrack ‘Peppers’, met ‘rap queen’ Tommy Genesis, die het laken wel heel erg naar zich toetrekt. En het raarste valentijnscadeau is ‘Margaret’, over actrice en nepobaby Margaret Qualley, tevens de verloofde van Jack Antonoff, die aan de track meewerkte.

Zetten de filmische melancholie op ‘Did You Know...’ mee in de steigers: Drew Erickson (producer van Weyes Blood en Angel Olsen), Jon Batiste (die in 2021 alle denkbare prijzen won voor zijn soundtrack van ‘Soul’) en Father John Misty.

Doen op ‘Did You Know...’ hun intrede in mondo Del Rey: boem-tsjak en ambient, vaak in de tweede helft van de songs. In het slepende ‘Fishtail’ en in ‘A&W’ werkt dat goed.

‘Lana doet altijd hetzelfde’: wie dat zegt, heeft de voorbije drie platen niet meer opgezet. ‘Ze is chronisch overschat, zoals Katy Perry’: wie dat beweert, heeft vermoedelijk nog nooit naar haar geluisterd.

Vooroordelen allerhande zijn trouwens het thema van deze plaat, het duidelijkst in deze zin: ‘Look at my hair / Look at the shape of my body / If I told you that I was raped, do you really think that anybody would think / I didn’t ask for it?’‘Did You Know...’ was twee maanden geleden nog berucht als ‘de plaat met de hoes waarvoor Del Rey topless poseerde’, nu blijken ze voor die hoes een andere richting uit te zijn gegaan. Ook goed. Het resultaat, hoe dan ook, is twee keer zilver: ‘Did You Know...’ is de op één na beste Lana Del Rey-plaat (na ‘Norman Fucking Rockwell!’) en de op één na beste plaat van 2023 (na de nieuwe van Yves Tumor) tot dusver.

Tetje af.