Op ‘End of the Day’ verstilt Courtney Barnett en maakt ze broeierige en boeiende soundscapes

‘Met deze nieuwe plaat gaat Barnett een andere richting uit dan we gewend zijn,’ meldt de platenfirma enigszins bezorgd. En verdomd: het is niet eens overdreven. Niet dat de sombere chanteuse van het licht deprimerende levenslied aan de disco gaat of een passage op Tomorrowland ambieert. Courtney verstilt. De plaat is de soundtrack bij de introspectieve documentaire ‘Anonymous Club’, die haar goede vriend Danny Cohen in 2021 over haar heeft gemaakt. Samen met Stella Mozgawa, met wie ze al heeft samengewerkt op haar vorige plaat ‘Things Take Time, Take Time’ maakt Barnett broeierige en boeiende soundscapes met veel reverb op de gitaren, die, omdat de film hier nergens te zien is, ook bijzonder goed passen bij een meditatief moment op gindse yogamat. The Shadows in slow motion, zoiets.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: