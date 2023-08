Op ‘End of the World’ kon Public Image Ltd. ons niet echt verrassen

Weduwnaar maakt plaatje. In april stierf Nora Forster aan alzheimer. Ze werd 80, de helft van die jaren deelde zij het bed en nog veel meer met Johnny Lydon aka Rotten, fulltime reactionaire anarchist met een gigantisch grote bek. ‘Ik werd verliefd omdat hij mij bleef verrassen,’ zei Nora ooit, maar dat is hem op deze plaat niet helemaal gelukt. Het is alsof de tijd bleef stilstaan, en PiL dus ook: er is niet veel veranderd sinds de vorige plaat, en die is toch al acht jaar oud. Meer melodie, misschien, en de sneren van Lydon klinken wat bedaagder, maar vooral: hier staan echte songs op. Waaronder ‘Hawaii’, Lydons tederste liefdeslied in tijden. Voor Nora. ‘Remember me,’ zingt hij, ‘I remember you’.