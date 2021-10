Op ‘I Don’t Live Here Anymore’ van The War On Drugs heerst schoonheid en duidelijkheid

Op ‘I Don’t Live Here Anymore’, de vijfde studioplaat van The War On Drugs en de eerste na het Grammy-winnende ‘A Deeper Understanding’, heerst schoonheid en duidelijkheid. Schoonheid vanaf het eerste moment, als Adam Granduciel op kousenvoeten komt binnengewandeld, zichzelf zachtjes begeleidend op akoestische gitaar en vergezeld van een handvol pianoakkoorden. Opener ‘Living Proof’ is het levende bewijs dat je ook ingetogen aan een epische plaat kunt beginnen. Duidelijkheid omdat Granduciel zijn invloeden minder dan ooit onder stoelen of banken steekt, en grote refreinen en melodieën niet meer onderdompelt in een moeras van psychedelische gitaren. Bob Dylan citeert hij een paar keer letterlijk, en als een liedje hem aan het geweldige Harmonia doet denken, noemt hij het gewoon ‘Harmonia’s Dream’.

Er staan heerlijke powerballads op ‘I Don’t Live Here Anymore’ (‘Change’), anthems waarin je het uitverkochte stadion al hoort meezingen (‘I Don’t Wanna Wait’), en nog meer dan genoeg eightiesgitaren om de fans van het vorige uur te plezieren. Je zult Adam Granduciel nog altijd niet horen beweren dat het leven een pretje is, maar als de zon schijnt, gaat hij niet langer alvast op zoek naar een schuilplaats voor wat er onvermijdelijk na komt. ‘We’re all just walking through this darkness on our own,’ zingt hij in het refrein van de titeltrack, en net in die donkerste tekstregel van de plaat wordt hij voor het eerst in zijn carrière geruggensteund door backing vocals (van Lucius). De slotsong heet ‘Occasional Rain’. ‘I Don’t Live Here Anymore’ is de mooiste paraplu die een mens zich wensen kan. (jub)

