Op ‘Poetic Rivals’ van Black Box Revelation staan instantclassics waar een festivalpubliek zich een hernia op luchtgitaart

De nieuwe Black Box Revelation is er, de eerste revelatie van Jan Paternoster en Dries Van Dijck sinds 2018. Dat hij goed is, mag niet verbazen. De vraag is: hoe goed? Is het de Remco Evenepoel van de Giro 2021 of die van de Vuelta 2022? Als u het ons vraagt: de tweede - en beste - Remco. In onze spreekwoordelijke glazen bol zien we dampende festivalweides waar iedereen zich een hernia luchtgitaart op de minstens vier instantclassics van ‘Poetic Rivals’: ‘Wrecking Bed Posts’, ‘Heads or Tails’ (jezusmina, wat een nummer!), ‘Alcohol’, ‘Mr. Big Mouth’. In de al even spreekwoordelijke vipruimte in the sky zien we de oude helden Muddy, Jeffrey Lee en Chuck B. in een schommelstoel grijnzend genieten van wat het Belgische tweetal met hun erfenis aanvangt.

De nieuwe Black Box Revelation is er, kortom, en van spontante opwinding staan we hier met vier sterren te jongleren.

