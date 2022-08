Op Pukkelpop leek Skepta vooral op een MC op de chirofuif van Eigenbrakel

Wordt het niet stilaan tijd om rappers aan een test te onderwerpen alvorens ze toegang te verlenen tot de Main Stage van Pukkelpop?

Als meer dan 50% van je set bestaat uit brullen – nee: brúllen – over literair lekkers van een ander doe je aan karaoke en geef je geen concert. Buikspreken mag dan wel een onderschatte kunstvorm zijn, Skepta was met zijn setlist vol feats on tape meer MC op de chirofuif van Eigenbrakel dan rapper.

Wat Skepta doet is als zeggen dat je een loodgieter bent om vervolgens drie keer aan een willekeurige kraan te draaien. Je laat de klant verweesd achter maar eist wel om de volle pot betaald te krijgen. Skepta staat dan wel bekend om de vele featurings – A$ap Rocky, J Balvin en Octavian verleenden al een dienst aan hem –, slechts sporadisch collega-rapper Frisco op het podium roepen om hem de dode momenten te laten opvullen, was een te makkelijke oplossing.

Beeld Stefaan Temmerman

Het beste aan Skepta waren de vurige visuals tijdens ‘Redrum’ die hij vermoedelijk uit een reclamespot van Von Dutch in de nineties had gejat. Skepta heeft het talent – je betrapt hem geregeld op slimme, scherpe teksten – maar nogmaals: stop met brúllen, man! In ‘Skepta Interlude’ zat een fluitsolo - een blokfluit, zweren fluitenkenners – verweven. Had hij die niet zelf kunnen spelen, in plaats van dj Maximum – ook hier: stop met brúllen, man! – op play te laten drukken?

‘A song so nice we play it twice’, zei Skepta alvorens ‘Red Car’ voor de tweede keer te lanceren. En stilaan zocht het volk voor de Main Stage andere oorden op. Ander en beter, moeten ze gedacht hebben.

