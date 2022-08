Op Pukkelpop was S10 ontroerend, dansbaar, gevaarlijk en koddig tegelijk

S10 heeft een naam als een futuristische Volkswagen, maar blijkt geen blitse bolide te zijn, wel de toekomst van het Nederlandse lied.

Een honderdtal vogelspotters had de wekker vroeg gezet, want met Stien den Hollander maakte een zeldzame zangvogel de oversteek vanuit Noord-Holland. S10 streek in Kiewit neer in een wit hemd met daarover een zwarte plastron – snel het zwart geld onder de plankenvloer van de Dance Hall verstopt, want even vreesde ik een belastinginspectie, maar het enige waar S10 op uit was, was mijn hart.

S10 liet een stevig handdruk voor wat het was en kwam meteen aanzetten met een bevel: ‘Hou van mij!’ Ze werd, zoals wel vaker deze set, achternagezeten door een colonne van kletterende breakbeats die Skrillex als vermist heeft aangegeven. ‘Die storm om mij heen, het stoort om mij heen’, liet ze als een mantra met donkere oogkringen door de tent dansen. S10 heeft op de autosnelweg tussen hemel en hel een kraampje waar ze schizofrene ballades verkoopt: ze smeken om een slow, maar de paringsdans eindigt steevast in een woede-uitbarsting langs haar kant.

Beeld Stefaan Temmerman

Voor een op gejoel onthaald ‘Zonder gezicht’ riep ze Froukje op het podium, ‘De diepte’ op het Eurovisiesongfestival zingen bleek dan weer een miscast, want S10 kwam pas écht binnen toen ze rechtstreeks contact zocht met de douaniers die de greppels naar het hart bewaken. S10 was ontroerend, dansbaar, gevaarlijk en koddig tegelijk.

