Op Rock Werchter bewees Jorja Smith dat ze klaar is voor de Galerij Der Groten

Grote klasse, die Jorja Smith. Van alle souldames die dit jaar op Rock Werchter passeerden, stak zij er met kop en schouders bovenuit.

Jorja Smith had meteen The Barn mee, eerst met het smachtende ‘Teenage Fantasy’, kordaat gestoeld op de jazzfunkgroove van haar zevenkoppige band. Daarna met de afrobeats van ‘Be Honest’. De talrijk opgekomen r&b-fans smulden er zichtbaar van. Pluimpje trouwens voor de wild roffelende drumster met haar waanzinnig coole afro. Te gekke look.

Smith zag er bepaald ravissant uit en legde beter contact met het publiek dan ooit. In het verleden zagen we al veel minder beklijvende concerten van de Britse zangeres. Omdat ze te fel in zichzelf gekeerd bleek. Niet zo op Werchter, waar ze met een stralende glimlach ‘Addicted’ zong, het fonkelende ‘February 3rd’ en het weergaloze ‘The One’, gebracht met de brille van Alicia Keys en Erykah Badu.

U was duidelijk tuk op de slaapdronken funk van ‘Where Did I Go’ want u shakete uzelf een hernia. ‘This might be the best show I’ve done all summer’, sprak Smith. Als ze dat eind augustus nog eens kan herhalen, geloven we haar.

Beeld Koen Keppens

‘Bussdown’ hield het op calypsopop, met prachtig harmoniërend zangkoor, en paste mooi bij de te snel voorbijgegleden zomerdag. ‘Blue Lights’ kun je met wat goeie wil een r&b-classic noemen: de song sloeg hoe dan ook gensters in de tent. ‘On My Mind’ stak de kop op als romantische nachtclubballad, maar opteerde toch plots voor funky 2-step. Feestje!

Een show van niveau. Jorja nadert de Galerij Der Groten waar Jill Scott, Badu, Keys en de geest van Amy Winehouse huizen. Nog even geduld. Eerst eens een memorabele, onuitwisbare plaat maken, zie. Wij duimen!

