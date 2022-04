“Op sommige reissues zit niemand te wachten”

Voor het eerst sinds lang is Record Store Day nog eens de feestdag die het moet zijn. Niet alleen voor de vinylfans, maar ook voor de platenzaken, die moeilijke jaren achter de rug hebben. Drie eigenaars blikken terug op corona en spreken zonder schroom over hun branche: “Soms bestellen we iets bij vier handelaars om het toch maar te hebben.”

Karel Van Audenaerde van Music Mania, Gent

‘Van The War On Drugs had ik meer verkocht als die niet zo duur was’

“Op Record Store Day organiseren we concertjes met Belgische bands en tippen we platen die we zelf goed vinden. Die dag gaat voor mij vooral over de platenzaak als sociale ruimte, waar muziekliefhebbers van verschillende achtergronden met elkaar aan de praat raken. Voor je het weet stuur je een housefanaat met een soulparel naar huis.

“Toen we in maart 2020 moesten sluiten, was ik even in paniek, maar onze vaste klanten trokken al snel naar de webshop om niet alleen ons, maar ook hun favoriete bands te steunen. Er is toen heel veel Belgisch vinyl verkocht. De onlineverkoop is altijd op een hoog niveau gebleven, ook toen de fysieke winkel weer open mocht. Slotsom: we doen het nu beter dan voor corona.

Karel Van Audenaerde van platenwinkel Music Mania in Gent. Beeld Wouter Van Vooren

“Vinyl is duurder geworden, maar mensen willen er nog wel degelijk voor betalen. Het gaat in de pers ook alleen maar over de extreem dure platen, maar er zijn zeker nog genoeg betaalbare releases. Het debuut van Wet Leg is een goed voorbeeld. Dat album gaat heel vlot over de toonbank, in tegenstelling tot de laatste van The War On Drugs, die 40 euro kostte. Een release die we zelf te duur vinden gaan we niet pushen.

“Het gebrek aan platenperserijen is een oud zeer en daardoor wordt vinyl schaars. Verzamelaars weten dat ook en bestellen een plaat steeds vaker nog voor ze uitkomt. We bestellen soms bij vier verschillende handelaars om toch iets op tijd binnen te hebben. Te veel bestellen is zelden een probleem, maar eerder een voordeel als de plaat is uitverkocht en pas binnen vijf maanden opnieuw kan worden geperst.”

Charlotte Kalkman van Kalkman, Antwerpen

‘Liever vijf betaalbare platen dan één dure’

“Mijn broer opende zeven jaar geleden een kunstgalerij annex platenzaak in Maastricht. Ik hielp hem daar al een tijdje bij terwijl ik nog studeerde en heb eind vorig jaar een nieuwe vestiging geopend in Antwerpen. Een sprong in het diepe, zo tijdens corona, maar ik liep al langer met het idee rond.

“Corona heeft ons gedwongen om van in het begin creatief te zijn. Tijdens de afgelopen kerstperiode bijvoorbeeld, toen onze Nederlandse winkel moest sluiten en onze Antwerpse open mocht blijven. Mijn broer heeft zich toen geconcentreerd op de platenbeurzen in België, tot diep in Wallonië toe.

Charlotte Kalkman van Kalkman in Antwerpen. Beeld Wouter Van Vooren

“Het is soms lang wachten op nieuw vinyl, maar we proberen dat op te vangen door meer aan te kopen bij de kleine, Belgische labels. Daarom zetten we ook in op tweedehands. Platen worden almaar duurder en zeker de reissues van klassieke rockbands kosten handenvol geld. Dan is het fijn dat je ook voor 2 euro iets leuks op de kop kunt tikken. Liever vijf betaalbare platen dan één dure, denken de meeste vinylfans.

“We krijgen ook steeds meer vragen om platencollecties van verzamelaars op te kopen. Het is duidelijk dat veel mensen tijdens de coronacrisis eens kritisch naar hun platenkast hebben gekeken. Vinyl dat ze niet meer draaien, mag buiten. En voor je het weet heb je een originele uitgave van Miles Davis of een collectie hiphopsingles uit de begindagen van Roc-A-Fella Records in je handen waarmee je iemand anders blij maakt.”

Jesse Gryson en Cedric Verstraete van Cherry Picker, Brugge

‘Bob Marley van je eerste zakgeld’

“Het is onze eerste volwaardige Record Store Day sinds we in 2019 onze platenzaak met koffiebar hebben geopend. We kijken er dan ook naar uit, al zitten er tussen de speciale releases ook platen waar niemand echt op zit te wachten. Je hebt ook dingen die 45 euro kosten, terwijl het origineel nog voor 25 euro in de rekken staat. Maar Record Store Day is te leuk om die kleine schandvlekken uit te vergroten.

“We wilden een webshop nog even uitstellen, maar het coronavirus was een goede aanleiding om er meteen aan te beginnen. Nu zou ik het aan alle beginnende platenzaken aanraden. Het zwengelt ook de verkoop in de winkel zelf aan: mensen gebruiken de website als catalogus en laten zich dan door ons nog iets extra’s aanraden.

Lees ook: Zondag is het de finale van Humo’s Rock Rally 2022: koop hier uw tickets. Stem nu al voor uw favoriete finalist en maak kans op een rumpakket!

“We blijven inzetten op het sociale aspect van een platenwinkel en daar staan we in Brugge ook om bekend. Onze zaak ligt in de Langestraat, een hub voor Bruggelingen en toeristen. Zelfs mensen die niks met platen hebben, komen hier een koffie drinken. Bij een drankje en een goede plaat doen we hier iets aan de vereenzaming.

“Onder onze jongste klanten is reggae heel populair, we hebben hier al meer dan één tiener Bob Marley zien kopen met zijn eerste zakgeld. Fleetwood Mac doet het ook goed sinds hun muziek viraal is gegaan op TikTok. Tijdens de werkweek komen de wat rijpere vinylverzamelaars langs om hun favoriete nieuwe releases te kopen, maar in het weekend staan de jonge gasten hier in de bakken met platen van vijftig jaar oud te graven.”