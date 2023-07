Op ‘The Greater Wings’ grossiert Julie Byrne weer in fluisterliedjes, tussen de folk van Nick Drake en meditatieve new age in

De Amerikaanse singer-songwriter Julie Byrne waagt zich zes jaar na haar breekbare en mooie plaat ‘Not Even Happiness’ nog eens voorzichtig buiten. Op ‘The Greater Wings’ grossiert ze weer in fluisterliedjes, tussen de folk van Nick Drake en meditatieve new age in – zie ook Grouper, Weyes Blood en Stars of the Lid. Haar vaste producer en beste vriend Eric Littmann overleed onverwacht midden in het schrijfproces, vandaar ook de melancholie. In hoogtepunt ‘Portrait of a Clear Day’ ziet ze in de zonsondergang de vergankelijkheid van het leven: ‘I get so nostalgic for you, sometimes’.

