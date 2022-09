‘Opex’ van Arno staat vol herinneringen van een man die tot de laatste snik in het heden leefde

Arno wist, toen hij aan ‘Opex’ begon, dat het zijn laatste plaat zou worden. Daarom moest zijn broer Peter erop meespelen – een succulent streepje saxofoon in het slotakkoord ‘I’m Not Gonna Whistle’. Daarom had hij aan zijn jongste zoon Felix gevraagd om wat beats te maken, gebruikt in de afsluiter en in opener ‘La vérité’. Daarom moest er een remake op staan van ‘I Can’t Dance’, één van de bekendste songs van Tjens Couter. En een cover van ‘One Night With You’ van Smiley Lewis (maar uiteraard veel meer van Elvis Presley), de song waarmee het voor Arno allemaal begon. Een song ook over zijn grootvader, ‘Mon grand-père’. En daarom moest de plaat ‘Opex’ heten, naar de Oostendse wijk waar hij opgroeide.

Lees ook Peter Hintjens, de broer van Arno: ‘Zijn laatste optredens waren menselijk bijna niet mogelijk, zijn artsen begrepen er niets van’

Het is aandoenlijk hoe Arno’s mondharmonica versmelt met de sax van zijn broer in ‘I’m Not Gonna Whistle’, en het is treffend dat ‘La vérité’ de song is waarin hij met zijn laatste adem lijkt te zingen. Ook zijn vaste kompanen van de laatste jaren zijn aan zet: Mirko Banovic op bas, Bruno Fevery op gitaar, Sam Gysel op drums. En Sofiane Pamart op piano in ‘Court-circuit dans mon esprit’, een overgebleven song van ‘Vivre’, de plaat waarvan Arno vast wist dat het zijn voorlaatste zou worden.

‘Opex’ staat vol herinneringen van een man die tot de laatste snik in het heden leefde – ‘Hier, c’était le passé / Aujourd’hui la vérité’. Een plaat ook vol arnoïsmen, dingen die niemand anders dan Arno kon of durfde te doen of zingen. ‘Mais oui, moi j’suis honnête / Et tu joues bien la trompette’, in ‘Honnête’ bijvoorbeeld, waarin hij verderop geen enkele moeite hoeft te doen om mij ‘J’en ai marre’ voor het eerst in de oren te laten klinken als ‘Johnny Marr’. En niemand uiteraard die ooit zo mooi en onomwonden over zijn zizi en bijbehorende edele delen heeft gezongen als hij – hier in ‘Boulettes’ (een Arno-titel if ever there was one): ‘On fait la fête / Embrasse mes deux boulettes’.

Maar het zit ’m bij Arno, zoals altijd, ook weer in de manier waarop hij zingt. Mocht je hem niet kennen, je zou van ‘One Night With You’ bij de eerste keer beluistering kunnen zeggen: ‘Trekt op geen kloten.’ Een paar luisterbeurten later ben je dankbaar vanwege het besef dat deze volstrekt unieke versie zonder Le Plus Beau nooit zou hebben bestaan.

Lees ook Jan Decorte, Dominique Deruddere, Marc Didden en Josse De Pauw herdenken hun vriend: ‘Er was geen pompeuze drukte rond zijn sterfbed, het bleef klein en intiem. Wáárdig. Maar mooi was het niet, natuurlijk’

Omdat het de laatste is, wil ik ook graag nog een laatste persoonlijke favoriet aanstippen: ‘Court-circuit dans mon esprit’, de voornoemde pianoballade met Sofiane Pamart. ‘Je ne suis plus anarchiste, ni parachutiste / J’ai perdu ma jeunesse, mais j’aime encore Elvis / Il y a un court-circuit dans mon esprit / Save me’. In de wereld van Arno kon Engels perfect op Frans rijmen, en liefde op wanhoop. Wat hadden we het hem graag nog één keer live horen zingen.

Het doet nog altijd pijn, maar dit zal het zijn wat Arno betreft. ‘Opex’ werd nagenoeg volledig opgenomen voor zijn dood – alles werd door Arno gehoord en goedgekeurd, behalve ‘La Paloma adieu’, een duet met Mireille Mathieu, een samenwerking waar hij al jaren naar hengelde. Wegens tijdsdruk konden de twee niet samen in de studio zitten en nam Mathieu haar partij in Frankrijk op. Net toen ze klaar was, vernam ze dat Arno was overleden.

One more time, comme tu le faisais, encore une fois, oh la la: rust zacht, Lonesome Zorro. Adieu, chevalier. Bedankt voor alles.