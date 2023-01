Ophef na Black Eyed Peas-optreden met regenboogarmbanden in Polen

Na ophef bruinkoolcentrales: Duitse regering stapt noodgedwongen over op nog oudere zuurkoolcentrales

Allen daarheen, maar liefst niet tegelijk: in Madrid is ’s werelds kleinste discotheek geopend TTT Nu ja, er bestonden in Berlijn al meerdere zulke teledisko’s, omgebouwde telefooncellen van één vierkante meter, maar dit is de eerste die buiten Duitsland opengaat TTT In Berlijn kennen ze nu eenmaal iets van discotheken waar je niet in raakt TTT Prima timing: Deense wetenschappers hebben de kleinste vinylplaat ter wereld gemaakt TTT Het schijfje heeft een doorsnede van amper 15 micrometer en zou daarmee in de groef van een reguliere elpee passen TTT Nu nog wachten tot iemand de kleinste platenspeler ter wereld bouwt en we hebben een feestje

De apendealer van Chris Brown is zijn vergunning kwijt TTT Apendealer, ja TTT De rapper deed zijn dochter enkele jaren geleden namelijk een kapucijnaapje cadeau, een diersoort die je in Californië niet mág bezitten. De verkoper is daar nu voor veroordeeld TTT Het dier werd eerder al in beslag genomen bij Brown thuis. De situatie was riskant: er was een bijzonder grote kans op agressief gedrag, wat kon leiden tot lelijke verwondingen TTT En ook die aap kon gevaarlijk zijn

Een optreden van Black Eyed Peas heeft voor beroering gezorgd in Polen TTT Zo hoort het, denk je dan, maar nee: de groep droeg regenboogarmbanden op het podium. In het streng katholieke en ook op andere vlakken niet geheel pluize Polen ligt zoiets moeilijk TTT Als straf mag Will.I.Am bij zijn volgende interland niet starten van Gianni Infantino, die liet weten de gele kaart ‘nog na te sturen’

Zal nooit meer starten: gitaarlegende Jeff Beck, op zijn 78ste overleden aan een hersenvliesontsteking. Zonder Beck geen rock-’n-roll zoals we die vandaag kennen, maar dat wist u natuurlijk al TTT De échte tragedie: dat een icoon als Beck zijn laatste optreden moest spelen naast Johnny Depp TTT Het scheelde weinig of Jeff had met Paul McCartney naar the great gig in the sky kunnen carpoolen: Macca werd ei zo na overreden op het zebrapad van Abbey Road TTT Voor de documentaire van dochter Mary over de wereldberoemde gelijknamige studio, wilde Paul nog eens over de – mede dankzij hem – al even wereldberoemde oversteekplaats wandelen. Helaas was hij vergeten dat automobilisten niet meer zo hoffelijk voorrang verlenen aan voetgangers als in de jaren 60 TTT De chauffeur in kwestie: ‘Het was Paul McCartney dan ook niet, maar een dubbelganger’

Liam Gallagher wil eerst zichzelf gaan zoeken vóór hij weer aan een nieuwe plaat begint, zegt hij. ‘De sandalen heb ik al’ TTT De geruchten over een rol in ‘Gladiator 2’ wilde hij dan weer niet bevestigen

One for the road: naar verluidt zeulen die van Arctic Monkeys een mobiele toog met zich mee naar hun optredens. ‘Voor de sfeer’ TTT Een draagbar, als het ware

Kerry King, de gitarist en kaalkop van Slayer, is boos dat zijn groep gesplit is TTT De band ging in 2019 met pensioen na 38 jaar hoogstaande teringherrie, maar die beslissing werd volgens King niet bepaald met eenparigheid van stemmen genomen TTT ‘Ik kan nog spelen, ik wíl nog spelen, maar ik mag niet meer,’ aldus King TTT Of Radja Nainggolan, we willen ervan af TTT Net als Antwerp

