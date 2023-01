Ophef onder vrome zielen na ‘christelijke’ albumcover Demi Lovato

Na stookolie in Mol: wilde weldoener pompt 1.000 liter Duvel in kelder kabinet Ben Weyts

U had het misschien al gemerkt aan zijn afwezigheid hier de laatste weken, maar Kanye West is vermist TTT Hopelijk hebt u ervan genoten TTT Zijn advocaten kochten vorige week advertentieruimte in kranten in en rond Los Angeles om hun cliënt te laten weten dat ze hem uit hun klantenbestand schrappen TTT Een eerder telegram bleek al een maat voor niets. ‘Ye STOP / Laatste bericht STOP / Ik STOP’ TTT Waar Kanye ook moge wezen, hij is niet alléén in het verborgene TTT Vorige week lekte ook uit dat hij getrouwd is tijdens ‘een geheime ceremonie’. De – nu ja – gelukkige: de Australische Bianca Censori, ontwerpster bij Yeezy TTT Blijkbaar wist zelfs de burgerlijke stand er niets van af, naar officiële standaarden is het huwelijk even geldig als een briefje van 15 euro TTT Dus volgende keer ons loon graag weer gewoon op de bankrekening, meneer Van Thillo, bedankt

John Lydon, eertijds Johnny Rotten, heeft het Eurovisiesongfestival ‘nep’ genoemd TTT ‘Dat hele gebeuren is om van te walgen voor songschrijvers als ik’ TTT Lydon, niet doodgevallen van zijn eerste tegenstrijdigheid, zal straks proberen om de Ierse inzending te worden voor datzelfde Eurovisiesongfestival TTT Met hem kun je lachen

De Britse band Chumbawamba, louter bekend van hun kwarteeuw oude hit ‘Tubthumping’, heeft geweigerd om hun muziek uit te lenen voor een nieuw tv-programma van mannetjesputter op leeftijd Jeremy Clarkson TTT Het bedrag dat ze daarmee vriendelijk maar kordaat van de hand wezen: een mooie 30.000 pond. ‘Je kunt je niet voorstellen hoeveel deugd dat deed,’ aldus gitarist Boff Whalley TTT Punt gemaakt, want waarschijnlijk wordt Chumbawamba niet elke week onder de vette cheques bedolven TTT Nog eens: ze hebben ‘Tubthumping’ geschreven

Shakira heeft het YouTube-record van de meest bekeken muziekclip in de categorie Latin gebroken TTT Dat presteerde ze bovendien met het onaantrekkelijk getitelde ‘Shakira Bzrp Music Sessions 53’, waarin de zangeres haar ex Gerard Piqué en diens nieuwe vlam te kakken zet TTT Die reageerde begrijpelijk nogal gepiqueerd op het nieuws TTT Zeg niet dat u die niet zag aankomen

Popster Demi Lovato heeft ophef onder vrome zielen veroorzaakt TTT Op de hoes van haar nieuwe plaat poseert ze namelijk in verregaande staat van ontkleding op een gigantisch kruisteken, wat blijkbaar nog altijd een probleem is in het jaar des Heren 2023 TTT Alsof Madonna voor niets gestorven is

Beeld rv

Uit dezelfde categorie: Lana Del Rey heeft de verschijningsdatum van haar nieuwe plaat ‘Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd’ twee weken naar achteren verschoven. Reden: onbekend TTT Voorzichtige gok: omdat het wellicht ook twee weken zal duren eer iedereen uitgepraat is over de hoes, waarop ze welgeteld anderhalve tiet toont TTT Voor wie het gemist heeft, een impressie: (*)(/)

Beeld Instagram

Afzwaaien met de woorden van Nick Cave, naar wie een fan een door artificiële intelligentie geschreven tekst ‘in de stijl van Nick Cave’ opstuurde TTT ‘Mark, bedankt, maar met alle liefde en respect van de wereld: dit is bullshit’

