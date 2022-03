Organisatie Pukkelpop maakt 20 namen bekend voor klein broertje HEAR HEAR!: Pixies, Editors, Balthazar en meer

Pukkelpop kondigde recent aan dat het een gloednieuw eendaags festival zou organiseren op de eigen festivalweide. Dat festival heeft nu ook een naam - HEAR HEAR! - én eerste namen op de line-up.

Geen nieuwe namen voor Pukkelpop 2022 deze middag, wel meer duidelijkheid en eerste namen voor het kleine broertje. Op zondag 14 augustus, de week voor Pukkelpop, zullen onder meer Pixies, Editors, Liam Gallagher, Future Islands, The Avalanches en Sonic Youth-frontman Thurston Moore afzakken naar Kiewit. Zij spelen op podia die WAH WAH, GIMME GIMME, YEAH YEAH en KNOCK KNOCK gedoopt werden.

Verder zullen ook Wolf Alice, Whispering Sons, Sons, Vitalic, Bathazar, Anna Calvi, Kings of Convenience, Strand of Oaks, Girls Against Boys, Battles, Squid, Porridge Radio, Billy Nomates en Meskerem Mees het nieuwe festival inwijden. Tickets kosten 95 euro en zijn beschikbaar vanaf 31 maart. Er is geen camping. Alle info vindt u hier.

Vorige week kondigde Pukkelpop de eerste namen aan voor haar comebackeditie van 2022 - de eerste sinds dríé jaar. Op die quasi-volledige line-up sprongen vooral Arctic Monkeys, Tame Impala en Slipknot in het oog.