Otto-Jan Ham fileert het muziekjaar 2021 in zaalshow: ‘Onheilspellend, dit’

‘Mijn basishouding bij het opstaan is blinde paniek,’ zegt ’swerelds befaamdste Otto-Jan wanneer we ’m bellen over het muzikale jaaroverzicht waarmee hij in december een zestal middelgrote zalen aandoet. ‘Mijn agenda puilt sowieso al uit, en nu komen er ook nog eens die zaalshows bij. Ik heb erg veel zin om geweldig hard ‘O, néé!!’ te roepen, maar da’s natuurlijk niet echt de bedoeling van een wervend stukje’

Otto-Jan Ham «Laat ik het dus als volgt aanpakken: ‘Het allerbeste jaar uit de muziekgeschiedenis’ is een hoogst entertainende topvoorstelling waarin een waarlijk excellente liveband een handvol nummers te berde brengt die dit rotjaar toch enigszins draaglijk hebben gemaakt. Ik ben de gids die één en ander aan elkaar lult. Al moet ik toegeven dat ik af en toe ook meespeel.»

HUMO Ondanks…

Ham «…mijn traumatische ervaring op het podium met Jonny Polonsky? Ja. Maar dat is zoals wanneer je met de fiets valt: je moet onmiddellijk opnieuw die fiets op.

»Enfin, de nummers die we hebben gekozen, voldoen aan twee criteria: we vinden ze goed ik kan er iets interessants over vertellen. Eén van die nummers kende ik tot voor kort overigens niet: ‘Driver’s License’ van 1-jarige Amerikaanse Olivia Rodrigo. Ooit van gehoord?»

HUMO Nope.

Ham «Een onwaarschijnlijk mooi liedje, dat alle streamingrecords heeft gebroken. Op haar 1de heeft die Olivia Rodrigo al meer van haar leven gemaakt dan ik op mijn 43ste: dat verdient een waardig eerbetoon. Al kan zij natuurlijk niet dat ze vijf weken lang met de grote Jani Kazaltzis in een Grieks vakantiehuis heeft doorgebracht.»

HUMO Ik heb ervan gehoord, ja: jullie hebben er een programma met de markante titel ‘Viva la feta’ opgenomen.

Ham «Je moest eens weten hoelang daarover gebrainstormd is. Mijn favoriet werktitel was en is ‘Highway to Hellas’. Maar ‘Viva la feta’kan ik meer dan leven.»

HUMO Succes met die zaalshow, Otto-Jan.

Ham «Bedankt, we het gebruiken. ’t Is leven tussen hoop en vrees, hè, met die corona? (Hartgrondige hoest) Kijk, daar heb je ’t al. Onheilspellend, dit.»

Tickets en info: ohlalala.be

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: