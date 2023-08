Otto-Jan Ham: ‘Hoe houden ze dat lawaai vol?’

Otto-Jan Ham (44), parttime tv-presentator, parttime rockgod, mag alweer een nieuw lemma aan zijn steeds verder uitdijende muziek-cv toevoegen: op SchoL!Festival in Turnhout staat hij for one time only de Hasseltse groep Fence – in de jaren 90 tweede op Humo’s Rock Rally, na Das Pop – bij op gitaar en zang.

OTTO-JAN HAM «Onlangs kreeg ik de vraag: ‘Wat is je favoriete Belgische band aller tijden?’ Geheel off-guard, maar niet geheel onterecht flapte ik eruit: ‘Fence!’ De mannen van Fence hadden dat gezien en waren gecharmeerd: ze contacteerden me met de vraag of ik niet eens wilde meespelen, wat ik heel grappig en vooral extreem sympathiek vond. Ik kon het onmogelijk níét doen, en kijk: voor je het weet, sta je in Turnhout.»

HUMO Je omschreef Fence als: ‘Beetje Beatles, beetje Pavement, heel tof.’ Wanneer zag je hen voor het eerst?

HAM «Ik weet nog dat ik ze zag in het voorprogramma van Elliott Smith, in wat toen nog de Vooruit heette. Fantastisch! Sindsdien heb ik elke gelegenheid aangegrepen om hen live te zien. Hun eerste plaat, ‘The Return of Geronimo’ uit 1999, was heel rommelig, typisch voor die tijd. Ze hebben sindsdien betere muziek uitgebracht – ‘Hazy Mist of Rock’ van vorig jaar is goed spul – maar ik blijf verknocht aan die roerige beginperiode, de soundtrack van mijn jeugd.»

HUMO Je hébt al eens met een muzikale held op het podium gestaan: zal het dit keer beter aflopen dan met Jonny Polonsky?

HAM (lacht) «Dit keer hebben zij mij gecontacteerd én klikt het echt goed. Het zijn supertoffe gasten, die veel grotere podia verdienen. Wat me wel is opgevallen: ze repeteren héél luid. Onze samenwerking is een eenmalig iets en dat is maar goed ook, want ik snap niet hoe hun oren dat lawaai al 25 jaar volhouden. Fence houdt van luide gitaren, zoveel is zeker.»

HUMO Zonder je efficiëntie op gitaar in twijfel te trekken: kun je volgen?

HAM «Ja, ça va! Niels (Hendrix, de zanger, red.) speelt het nieuwe materiaal zelf in Turnhout, en hij kruipt achter de drums wanneer ik de oude nummers voor mijn rekening neem.

»Ik heb vooral meer ervaring nu. Ik heb véél meer met Hairbaby gespeeld, en ik heb bij een theatertour ter ere van Kris De Bruyne ook Mauro Pawlowski vervangen.»

HUMO De enige echte?

HAM «Grappig: als ze je bellen om Mauro te vervangen, is er toch íéts in je dat automatisch denkt dat ze je willen bij dEUS (lacht). Quod non. Maar wat niet is, kan nog komen.»

Fence ft. Otto-Jan Ham speelt op zaterdag 12 augustus op SchoL!Festival in Turnhout.