Parkeer gratis en blijf van de Dixi’s weg: Humo’s praktische tips voor Dour

Wat en waar?

Dit is er eentje voor de avonturiers, zowel op muzikaal als op menselijk gebied. Dour is een atlantis voor wie diep in de hiphop, elektronica, rock en pop wil duiken en niet bang is om onderweg een ver- dan wel een bezopen figuur tegen te komen. Het grootste bacchanaal van de zomer volgens zij die het kunnen weten.

Wanneer?

Van 13 tot en met 17 juli.

Zijn er nog tickets?

Jazeker, zowel voor de vijf aparte dagen als voor de hele midweek vindt u nog tickets op de website van Dour. Alleen de vip-kaarten voor woensdag en de vijf dagen samen zijn uitverkocht. Een dagticket kost u 70 euro, een combi 195 euro. Wie wil blijven slapen, kan alleen nog een plaatsje reserveren op de gewone camping - alle cottages, hotelkamers en tipi’s hebben al tijdelijke bewoners gevonden.

Hoe geraak ik er?

Wie met de trein naar Dour wil, spoort naar station Saint-Ghislain. Vandaar brengen pendelbussen u verder tot aan het festivalterrein. In uw ticket is een treinrit heen en terug aan halve prijs inbegrepen.

Komt u met de auto? Er is gratis parking op Dour, volg de borden ‘PARKING D’. Wie dichtbij wil parkeren, moet daarvoor in de buidel tasten: een Easy Pass kost u dertig euro.

Hoeveel kost een pint?

Wat de Skully is op Graspop en coins op Werchter, is de Douro op Dour. Eén Douro is 1,7 euro en voor twee Douro’s heb je een pint. Betalen doe je met de chip op je polsbandje, die je kan opladen via de QR-code die erop staat, het account dat je kan aanmaken op de website van Dour of via een cashless-punt op het festivalterrein zelf.

Wordt het warm?

Volgens de weerkaarten zal vrijdag de warmste festivaldag worden met 29 graden. Voor de rest van het lange weekend worden temperaturen rond de 25 graden voorspeld. Een belangrijkere vraag op Dour is: gaat het regenen en zal het festivalterrein bijgevolg herschapen worden tot een modderpoel? Donderdag zou de dag zijn met de grootste kans op een bui.

Gaat het de moeite zijn?

Zeker, als je er met open ogen en oren naartoe gaat. Aanvaard met andere woorden dat je geen idee hebt wie pakweg Eclair Fifi, Σtella, Brutalismus 3000 en Vanyfox zijn. Die laatste brengt ‘een onmiskenbare mix van batida, kuduro en afrobeat, overgoten met een SoundCloud-sausje’, wat kan er misgaan? Bovenaan de affiche mag het wat bekender zijn, zonder dat je weer naar de traditionele headliners zit te kijken: onder anderen Meute, The Blaze, 070 Shake, Lomepal, Caribou, Aphex Twin en Yung Lean staan op de site van Dour in het grootste lettertype. Maar het is wel de enige Belgische festivalshow van fucking Aphex Twin!

Tot slot nog een citaat uit de survivalgids voor Dour die we eerder publiceerden: ‘Mijd pikant eten en bonen. Het blijft tenslotte een festival en de laatste plek waar je tussen dag vier en dag zeven van Dour XXL wil belanden is op een Dixi. Dan mag je nog verdoofd zijn of tien wasknijpers voorzien: volgens ingewijden is een week tussen de ratten verblijven minder traumatiserend dan de geur van een Dixi op Dour.’