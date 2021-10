Parquet Courts: ‘Lsd nemen, fitnessen en songs schrijven: zo zagen mijn dagen eruit’

Hoera, daar zijn de New Yorkers van Parquet Courts weer! Toen de Canadese nerdy interviewer Nardwuar de band in 2014 vroeg: ‘Why should people care about Parquet Courts?’ antwoordde Andrew Savage, één van de twee gitaristen: ‘Because you can’t beat that good old American rock’.

We zijn ondertussen een paar platen verder en minstens de helft van de songs op het nieuwe ‘Sympathy for Life’ heeft niets meer te maken met goeie, oude Amerikaanse rock. Op de zevende plaat van Parquet Courts staan uitstapjes richting Fela Kuti, Liquid Liquid, Talking Heads en The Stone Roses.

HUMO Vanwaar die nieuwe geluiden?

ANDREW SAVAGE «Liquid Liquid en Talking Heads zijn gemeenschappelijke voorouders. Voor hen geldt wat ook voor Ramones en The Velvet Underground geldt: als je als New Yorkse groep – en dat zijn we – na die bands komt, kun je niet anders dan op één of andere manier door hen beïnvloed zijn.

»Austin (Brown, tweede gitarist, red.) is dj geworden in de clubscene van New York, en samen met producer Rodaidh McDonald, die eerder al met The xx en David Byrne heeft gewerkt, had hij een toren van synths gebouwd. Austin speelde zelf synths en stuurde er ook mijn gitaar door. Het deed me eerst denken aan een oude song van ons, ‘Instant Disassembly’: onze ode aan Roxy Music en aan Brian Eno, die in de seventies al een gekke professor leek achter zijn control station. Austin werd in de studio een soort producer. Ik heb me daardoor nog meer op mijn gitaar gefocust. Ik ben trots op mijn nieuwe solo’s (lacht).»

HUMO Wat deed jij terwijl de dansmicrobe Austin te pakken kreeg?

SAVAGE «Ik trok naar Italië. Overdag nam ik er lsd en fitneste ik – ik noem het trippy tillen. ’s Nachts schreef ik songs. Drie van de nummers die de plaat haalden begonnen daar: ‘Walking at a Downtown Pace’, ‘Pulcinella’ en ‘Trullo’. Als vanzelf kreeg ik ook ideeën voor de hoes en de video’s. En aan mijn muur hingen in grote letters de namen van drie bands: ‘Can, Canned Heat, This Heat’. Die zin klonk niet alleen geweldig, maar het werd ook het geluid dat ik wilde vinden: een synthese van wat die drie groepen zo ritmisch en psychedelisch maakt.»

HUMO Wat verwacht jij vandaag van een producer?

SAVAGE «Dat hij fan is, maar ook dingen durft te zeggen, zoals: ‘Heb je dit niet al eens gedaan?’ Rodiadh liet ons 40 minuten improviseren, en verknipte alles tot vier minuten. Een titanenwerk.»

HUMO Lou Reed vertolkte in de song ‘Smalltown’ ooit de gedachten van de jonge, in Pittsburgh opgroeiende Andy Warhol: ‘There’s only one good use for a small town / You hate it and you know you’ll have to leave’. Jullie verhuisden van Denton, Texas naar New York.

SAVAGE «Het verschil is: ik haatte Denton niet. Er was een geweldige muziekscene die zelfs een reputatie had in de hele States. Ik maakte drie platen met Teenage Cool Kids, en tourde door de VS en Europa, in kleine clubs en met weinig luxe. Maar als je hebt gezien hoe groot de wereld is, wordt alles in een kleine stad frustrerend herkenbaar.»

HUMO Een zin uit de geweldige opener ‘Walking at a Downtown Pace’ deed denken dat jullie de song niet voor maar na de lockdown hadden geschreven: ‘Return the smile of an unmasked friend as we take the street’.

SAVAGE «Ik zat niet met een pandemie in mijn hoofd toen ik de song in 2019 schreef, ik leefde gewoon onder het regime van Trump en dacht aan fascisme en aan andere vrijheidsbeperkingen, bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog of in Oost-Berlijn. Ik zing trouwens al mijn hele leven over maskers. Maar bij ons begon het zelf ook een beetje te spoken, hoor: de song ’Marathon of Anger’ leek in 2020 plots over de Black Lives Matter-protesten te gaan die we in New York meemaakten.

»Voor de goeie orde: op 10 maart 2020, een paar dagen voor New York op slot ging, was onze laatste opname in Engeland af. Toen we het vliegtuig in wilden stappen, droeg iedereen een masker. We konden toen niet weten dat ‘Sympathy for Life’, waar hooguit nog een beetje aan zou worden geschaafd, er nu pas zou zijn.» (gvn)

‘Sympathy for Life’ komt op 22 oktober uit bij Rough Trade.

Beeld rv

