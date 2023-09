‘Pas na ‘Nevermind’ werden we betaald’

Codeïne is niet alleen een opiaat waar je helemaal fwíííééét van gaat. Het is ook – als u dat trema vervangt door een puntje – een legendarische band in het genre van de slowcore, muziek met zeer soortgelijk effect. Ik spreek met frontman Stephen Immerwahr omdat Codeine sinds de release van hun prachtige verloren plaat ‘Dessau’ in 2022 – de opnames dateren van 1992 – nog één keer op tour is. Op 8 september landen ze in de Botanique.

HUMO Stephen, wat vind je eigenlijk van het label ‘slowcore’ dat voor de muziek van Codeine – en in jullie nasleep Red House Painters, Bedhead en Low – is uitgevonden?

STEPHEN IMMERWAHR «Chris Brokaw, onze drummer, kreeg het behoorlijk op zijn heupen van die term, maar ik kon er wel mee leven (lacht). Traagheid heeft tenslotte altijd deel uitgemaakt van ons repertoire. Ik heb voor deze tour zelfs nog geprobeerd om een T-shirt te laten maken met daarop een schildpad en het opschrift ‘NYC Slowcore’. (Droog) Mijn collega’s hebben hun veto gesteld.»

HUMO Was jullie groepsnaam een soort grapje? Zulke trage muziek spelen en jezelf dan noemen naar een opiaat...

IMMERWAHR «Nee, hoor. Zoals zoveel twintigers was ik destijds ontzettend oprecht. Tongue in cheek? Ik wist niet eens wat dat was! Ik was geïnspireerd door oude singles van Dusty Springfield, de films van Michelangelo Antonioni, ‘Red Desert’ in het bijzonder. En door De Muze, natuurlijk, want zo serieus nam ik mezelf wel. Codeine verwees naar een emotionele staat van zijn, een permanente deconnectie met de rest van de mensheid. Pijnlijk oprecht, dát was het!»

HUMO Je was zo serieus dat je commercieel succes wantrouwde.

IMMERWAHR «In 2023 kun je ’t je bijna niet meer voorstellen, maar je muziek verkopen voor reclamespotjes: in de jaren 90 was dat uit den boze. Of toch in onze scene. Het was een schók als een band plots overstapte van ons geliefde Sub Pop naar een groot label als Warner. Hoogverraad!

»We hebben getekend bij Sub Pop net voor de hoogdagen van Nirvana – op dat moment hadden we nog niet eens meer dan vijf shows gespeeld. Sub Pop zat toen in zulke slechte papieren dat hun cheques geweigerd werden door de bank. Tot ‘Nevermind’ ontplofte. Pas na dat succes hebben ze ons voor het eerst betaald (lacht).

»Die cheques blijven komen. Onze muziek verkoopt nog altijd, onlangs zag ik zelfs één van onze platen uitgestald in een luchthaven, godbetert. En toch heb ik, laat ik zeggen, een ander carrièrepad gekozen.»

HUMO Dat mag je wel zeggen: je bent onderzoeker aan het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid.

IMMERWAHR (lacht) «De laatste veertien jaar heb ik gewerkt voor New York City, om precies te zijn. ‘De gezondheid van alle New Yorkers beschermen en bevorderen’ is onze missie – wat ik fantastisch vind. Het gaat niet om geld verdienen en marktleider worden, nee, we willen gewoon andere mensen helpen. Daar word ik heel gelukkig van.

»Ik ben meer wetenschapper dan muzikant. Ik weet nog dat ik op het werk vrijaf ging vragen voor deze tour en dat de reactie was: ‘Zat jij in een bánd?’ (lacht) Nu goed, ik loop natuurlijk niet rond in een leren broek en met een pluimhoed, zoals Jimi Hendrix. Mijn basgitaar heeft van 1995 tot onze reünieshows in 2012 in een koffer onder mijn bed gelegen, met een almaar dikkere laag stof erop. En de afgelopen tien jaar lag-ie daar wéér. Ik heb hard moeten werken voor er weer eelt op mijn vingers kwam.

»Maar het bevalt me! Touren ligt me veel meer, dezer dagen. Ik ben empathischer, relaxter en goedlachser dan vroeger.»

HUMO Blij toe! Tot in Brussel.

Codeine speelt op vrijdag 8/9 in Botanique, Brussel.

