Pearl Jam vs. Mötley Crüe: ‘ze zijn één van de saaiste bands denkbaar’

Bange dagen voor Green Day-frontman Billie Joe Armstrong, die onlangs zijn staartbeen kneusde toen hij de voordeur uitstapte, autosleutels uit zijn zak haalde, en bij het instappen pardoes op het asfalt belandde TTT Bij nader inzien, en na enkele krachttermen die geenszins in de Bijbel voorkomen, kwam Billie Joe namelijk tot de vaststelling dat zijn auto gestolen was. Een bescheiden ramp, want het stel wielen, een Chevrolet Nova uit 1962, was al dertig jaar in zijn bezit TTT Na een oproep op sociale media werd de kar echter spoedig weer teruggevonden, inclusief de twee gitaren en de versterker die in de achterbak lagen. Billie Joe meldde ook dat zijn auto in perfecte staat verkeerde, wat dus wellicht ook gold voor het stokoude bandje van ‘Dookie’ dat al 28 jaar klem zit in de cassettespeler TTT Wat betreft de reden waarom de auto dus kort na jatten alweer achtergelaten werd langs de weg: ziedaar

Het blijft duimen voor een gezwind uitsterven, maar de eerste tekenen van verval zijn al merkbaar aan de NFT-manie: Boy George heeft bekendgemaakt dra òòk zijn eigen NFT’s te zullen uitbrengen TTT Tot dan kunt u nog altijd uw zuurverdiende poen verknallen aan de Beatles-NFT’s die Julian Lennon, zoon van, onlangs uitbracht - hélemaal in de geest van pa’s ‘Imagine no possessions’ TTT Zo werd een slordige 76.800 dollar betaald voor een NFT van de handgeschreven tekst van ‘Hey Jude’. En omdat een mens maar niet genoeg kan krijgen van de lachwekkende aard van de NFT-zwendel: het betreft dus niet dé handgeschreven tekst van ‘Hey Jude’ door Paul McCartney, het gaat over een plààtje van de handgeschreven tekst van ‘Hey Jude’. Het origineel blijft namelijk lekker in bezit van Julian, die dus alleen maar z’n iPhone-camera hoefde open te klikken om 76.800 dollar rijker te worden TTT De koper reageerde na zijn aanschaf een beetje teleurgesteld: bleek zijn acht pagina’s tellende NFT te bestaan uit slechts één pagina tekst, en zeven andere waar enkel ‘Na na na na na na na’ op stond

Nikki Sixx Beeld WireImage

Geen idee wie hier nog hot and bothered van wordt, maar er woedt naar verluidt een vete tussen Eddie Vedder en Mötley Crüe TTT De bonje begon toen Eddie de Crüe in een interview eloquent omschreef als ‘vacuous’ - lees: ‘van een galmende leegte’. Bassist Nikki Sixx, na ongetwijfeld eerst een woordenboek geleend te hebben om op te zoeken wat ‘vacuous’ dan wel mag betekenen, reageerde niet lang daarna door Pearl Jam ‘één van de saaiste bands denkbaar’ te noemen TTT ‘Komende van hen is zoiets een compliment’, aldus Nikki, een logica hanterend die net als zijn stijlgevoel enkel bij hemzelf geen vragen oproept

Nieuws uit de categorie ‘Blij dat ik dààr niet bij was’: Donald Trump heeft zijn debuut gemaakt als dj tijdens een feestje in Mar-a-Lago, zijn resort te Florida TTT Beelden van die tragedie zijn tot op heden niet opgedoken, maar volgens aanwezigen viel Donnies draaibeurt toch eerder tegen: drie uur lang probeerde hij het Amerikaanse volkslied in z’n geheel te spelen, maar het lukte ‘m geen enkele keer zonder dat het halfweg op onverklaarbare wijze onderbroken werd door het Tetris-melodietje TTT ‘Eerst Dons dj-set, dan Oekraïne’, moeten ze in Moskou gedacht hebben TTT Rest enkel nog de uitsmijter: het is groen en het zingt TTT Vera Dua Lipa