Peet schopt keet op Fifty Lab: ‘Zwangere Guy begon spontaan mee te doen’

Wie wordt de volgende ster in muziekland? Als curatoren van het Brusselse showcasefestival Fifty Lab keken Pukkelpop, Down the Rabbit Hole, Montreux Jazz Festival en tal van andere organisaties diep in hun glazen bol, op zoek naar het antwoord. Het resultaat: 49 beloftevolle artiesten uit diverse genres en landen. Pierre Mignon (29) alias Peet vertegenwoordigt de Brusselse hiphop.

HUMO Je verdiende je strepen bij de Brusselse bawlers Le 77, maar staat nu solo op de affiche. Spannend?

PIERRE MIGNON «O ja! Een showcasefestival trekt journalisten en platenlabels aan, hè. Ik sta gelukkig niet alleen op het podium: ik speel met een saxofonist, een bassist en een drummer.»

HUMO Wat brengt je in de juiste stemming voor een concert?

MIGNON «Twee pintjes, één shot rum en ik ben er klaar voor. Een goede voorbereiding is alles. Zodra je de show onder de knie hebt, kun je je focussen op het plezier.»

HUMO Kurt Overbergh van Ancienne Belgique zei op Studio Brussel dat een kwart van de tickethouders niet komt opdagen. Heb jij dat ook gemerkt?

MIGNON «Ik heb vrienden die naar mijn shows willen komen maar geen coronapas hebben. Ik begrijp het, de nieuwe regels zijn vervelend. Maar we hebben anderhalf jaar geklaagd dat niets mocht, en dankzij het vaccin kunnen we ons leven nu eindelijk terugkrijgen. We moeten de wetenschappers vertrouwen.

»Ik ben blij dat we weer kunnen optreden: ik was het tuinieren en brood bakken zat.»

HUMO De hoes van je debuut laat je buik zien met daarop de titel van de plaat: ‘Mignon’. Een echte tatoeage?

MIGNON «Ja. Ik heb hem een half jaar voor de release laten zetten, met de bedoeling er de hoes van te maken. Het leverde een leuke herinnering op én zo moest ik geen model zoeken (lacht).

»De drie mannen van Le 77 heb ik trouwens op mijn arm getatoeëerd. We zijn even uit elkaar, want Félé Flingue houdt zich niet meer bezig met muziek, maar de vriendschap blijft.»

HUMO Kon je Zwangere Guy makkelijk overtuigen om te zingen in plaats van rappen op je single ‘Rêves’?

MIGNON «Guy voelde de vibe van ‘Rêves’ en begon spontaan mee te doen. We houden van dezelfde muziek, maar hij toont in zijn nummers vooral zijn brutale kant terwijl ik dolgraag zing. Ik hoop dat hij op Fifty Lab ook van de partij zal zijn, maar als officieuze burgemeester van Brussel is hij natuurlijk een drukbezet man.»

HUMO Tot slot: staat de Mignon Pizza nog op het menu van de Brusselse pizzeria NONA, waar jij werkt?

MIGNON «Nee, maar ik prepareer hem nog voor kameraden: een pizza met worst en zwarte olijven, net voor het opdienen bestrooid met parmezaan. Délicieux!»

Fifty Lab, op diverse locaties in

Brussel van 17 tot 19 november

