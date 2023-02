Pieter Van Dessel van Marble Sounds: ‘Vaak moet je lang en hard werken om de juiste vier noten te vinden’

Met een knappe zevende plek was het titelloze pareltje van Marble Sounds na ‘Topical Dancer’ van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul het tweede Belgische werkstuk in Humo’s Beste 22 Platen van 2022. ‘Marble Sounds’ is al de vijfde plaat van de groep rond Pieter Van Dessel, maar de eerste die in binnen- en buitenland (reactie op Facebook: ‘Please come to Thailand!’) met zoveel lof wordt overladen. Niet slecht voor een man die zegt: ‘Tv, reclame, film: dát is mijn job.’ Begin februari kunt u zich in tal van Vlaamse theaterzalen aan Marble Sounds en ‘Marble Sounds’ laven.

Humo zocht Pieter Van Dessel (45) op in zijn herenhuis in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

HUMO Ben je al een beetje bekomen van alle lofbetuigingen van het afgelopen jaar?

PIETER VAN DESSEL «Het was mooi, hè. En bijzonder. Het gebeurt niet vaak dat de vijfde plaat van een groep zo bejubeld wordt. Meestal is dat het moment waarop de mensen afhaken (lacht).»

HUMO Naar eigen zeggen ben je voor ‘Marble Sounds’ ín je comfortzone gestapt.

VAN DESSEL «Ik kwam Chantal Acda tegen, met wie ik een paar shows heb gespeeld. Ze was net aan het werk met een zangkoor, en zei: ‘Dit keer ben ik echt uit mijn comfortzone aan het gaan.’ Mijn eerste reactie was: ‘Ik ook! Ik ben bezig met strijkers en piano’s en…’ Maar later dacht ik: filmische muziek, strijkers, dat lígt mij eigenlijk net. Op een groot podium staan met een gitaar en een distortionpedaal, zoals ik altijd gedaan heb, is superfijn – en ik zal het zeker nog doen – maar het ligt wel buiten mijn comfortzone.»

HUMO Een plaat met drie piano’s, waaronder twee programmeerbare en zelfspelende disklavieren: het blijft een vreemd gegeven.

VAN DESSEL «Ik had alles thuis opgenomen met virtuele instrumenten, en dat klonk goed. Maar toen ik de songs liet horen aan David Poltrock, met wie ik ‘Marble Sounds’ heb opgenomen, stelde hij voor: ‘Laten we ze opnieuw inspelen met echte instrumenten.’ Eerst vond ik dat een hoop gedoe voor iets wat me een gimmick leek. We zijn dan vijf dagen op het podium in CC Strombeek gaan opnemen, en dat was een verademing. Je zit zo vaak aan je computer te programmeren dat je vergeet hoe leuk het is om met échte instrumenten te werken.

»Je krijgt zo ook een uniek geluid: een klank die je alleen kunt nabootsen als je met díé piano’s en díé microfoons in díé ruimte gaat opnemen. Er zijn tegenwoordig fantastische samples op de markt, maar Jan en alleman kan ze kopen, hè.»

HUMO Voor de Kemper-gitaarversterker kun je zelfs zeer specifieke sounds kopen en inladen, genre ‘Hendrix, Woodstock, ‘Star-Spangled Banner’’.

VAN DESSEL (lacht) «Een uniek geluid wordt netjes verpakt en te koop aangeboden – waardoor het net allesbehalve uniek wordt. Maar de echte groten zullen altijd twee stapjes voor liggen. Zelfs Nils Frahm heeft tegenwoordig zijn sample pack: daardoor kan iedereen zijn geluid van vijftien jaar geleden kopiëren. Zelf is hij al lang weer met iets anders bezig.»

HUMO In ‘Soon It’ll Make Us Laugh’ gaan je dochters van 10 en 12 in duet met een Bulgaars koor.

VAN DESSEL «‘Duet’ is veel gezegd (lacht). Linde Muylaert zingt er ook in mee. Ik wilde een etnische touch in het nummer, en ik had Linde gevraagd om Mongoolse keelzang te doen. Toen ik de song terugkreeg, had ze een heel mooie harmonie gezongen over de tweede strofe, maar het was geen Mongoolse keelzang (lacht). Daarom heb ik mijn toevlucht gezocht tot een Bulgaars koor, dat ik mee in de blender heb gestoken.»

HUMO Waarom Bulgaars?

VAN DESSEL «Ik had al een paar keer opgenomen met een Bulgaars strijkorkest. Ze werken daar met een systeem van shared sessions: ze zitten pakweg vier uur in een studio in Sofia, en daar kun je dan een halfuur van kopen. In die tijd moet je de klus zien te klaren, maar het is wel kostenbesparend. Er zijn beelden van, maar je moet je daar geen twaalf dames in traditionele klederdracht bij voorstellen. Het is gewoon een stel Bulgaren die in hun doordeweekse kloffie stilstaan en zingen.»

HUMO Op je LinkedIn-account staat bovenaan, bij je beroepsactiviteiten: ‘freelance composer’. Ben je kieskeurig in de opdrachten die je aanvaardt?

VAN DESSEL «Nee. Misschien omdat er nog geen slechte regisseurs zijn komen aankloppen (lacht). Ik zie het als mijn job, en ik maak gewoon heel graag muziek.»

HUMO Heb je al ridicule dingen gemaakt?

VAN DESSEL «Ongetwijfeld. Ooit vroeg iemand expliciet muzak. Of een riff die lijkt op Muse (lacht). Iets ridicuuls doen kan bij momenten heel tof zijn.»

HUMO Ik was gefascineerd door het riedeltje van vier noten dat voor elke samenvatting en elk hoogtepunt van het voorbije WK voetbal zat. Het deed me denken aan ‘Then He Kissed Me’ van Phil Spector, maar ik vroeg me vooral af: hoelang is hieraan gewerkt, en heeft iemand er veel geld voor gekregen?

VAN DESSEL «Voor de zender Vier heb ik eens het soundlogo gemaakt: dat waren ook maar een paar noten, te gebruiken voor de reclameblokken. Soms komt de inspiratie ineens, maar vaak moet je lang en hard werken om de juiste vier noten te vinden.

»Ik heb ook eens meegedaan aan een pitch voor een automerk dat een riedeltje zocht om een nieuw logo te lanceren. Uiteindelijk zijn ze voor een gong gegaan. Gewoon ‘boiiiiing’: één slag, that’s it. Maar vaak is zo’n gong het resultaat van vijf grote muziekstudio’s die hun topfreelancers hebben aangesproken, van wie er uiteindelijk eentje met de pot is gaan lopen. ‘Kun je nog efkes een jingle maken?’ Dat kan. Net zoals ik een song kan maken in vijf minuten – makkelijk – maar dat betekent niet dat het een góéie song zal zijn.»

HUMO Een grappig compliment vond ik dat van Nico Dijkshoorn, die in zijn column in ‘Nieuwe feiten’ op Radio 1 toegaf tot tranen toe ontroerd te zijn door een zin van jou uit ‘All Gone’. Alleen had hij die zin verkeerd verstaan: van ‘Another talk about fighting doubts’ had hij ‘Another talk about fighting dogs’ gemaakt.

VAN DESSEL «Een dichter- schrijver die zegt dat hij een arm zou geven voor een zin uit een liedje van mij, dat is onwaarschijnlijk – ook al had hij het verkeerd verstaan (lacht).

»Dijkshoorn had me al eens een mooi compliment gegeven. In 2013 of ’14 had Radio 1 hem gevraagd om zijn favoriete Belgische liedje te bespreken voor de ‘Belpop 100’. Toen had hij het over ‘My Friend’, van onze eerste plaat. Hij vertelde dat hij op straat liep en hardop de zin ‘At times I wish I were dead’ zong, waarop een vrouw naar hem toeliep en vroeg: ‘Is alles oké?’ (lacht) Sindsdien stuur ik hem altijd een cd’tje per post, maar we hebben elkaar nog nooit ontmoet.»

HUMO Welke plaat is, tot slot, het belangrijkst geweest voor je muzikale ontwikkeling?

VAN DESSEL «Het zal wel gelden voor veel van mijn generatiegenoten, maar ‘Worst Case Scenario’ van dEUS heeft voor mij een aardschok teweeggebracht. Die plaat was behoorlijk artsy voor de popscene. Ik zie mezelf nog zitten met het hoesje in mijn handen. Die gitaar van Rudy Trouvé, de ondergewaardeerde Jules De Borgher op drums, de magische tweede stem van Stef Kamil… Als jonge luisteraar was ik begonnen bij Jean-Michel Jarre, instrumentale muziek, later kwam Guns N’ Roses. ‘Worst Case Scenario’ was daarna heel bijzonder. (Lacht) ‘November Rain’ met Rudy Trouvé op gitaar, dat zou iets heel anders geweest zijn.»

‘Marble Sounds’ is uit bij Mayway.

Marble Sounds speelt o.a. op 1/2 in De Werft in Geel en op 10/2 in de Schouwburg in Kortrijk.