‘Playing Robots Into Heaven’ is een plaat die fans zal wegjagen, maar ook één waarop James Blake zich hoorbaar heeft kunnen uitleven

Speelser, raarder, trippyer. Op zijn zesde gaat Blake, de laatste jaren vooral producer van hiphoproyalty, terug naar start. ‘Playing Robots Into Heaven’ maakt een cirkelbeweging naar ‘Klavierwerke’, de ep die in 2010 uitkwam bij het Belgische R&S. ‘Tell Me’ is goede tobberige techno, in ‘Asking to Break’ komt de soul in de vorm van witte ruis, ‘Big Hammer’ komt zelfs uit de lade waar Flying Lotus zijn beste koortsdromen bewaart. ‘Playing’ is een plaat die fans zal wegjagen, maar ook één waarop Blake zich hoorbaar heeft kunnen uitleven. Eén waarin het, voor wie er met het hoofd eerst induikt, dagenlang goed marineren is.

