Pommelien Thijs is de populairste Belg op van de zomer op Spotify, ook andere landgenoot haalt de top 20

Het schooljaar is nog niet begonnen en de muziekwereld krijgt al een rapport - van Spotify weliswaar, dat elk jaar op het einde van augustus de lijstjes bekendmaakt van welke songs er het meest zijn beluisterd in de zomer. Twee Vlamingen krijgen een kus van de Zweedse leraar en mogen een bank vooruit: Pommelien en Camille.

‘Erop of eronder’ van Pommelien Thijs staat op negen in de lijst met meest beluisterde nummers van de Belgische zomer en is daarmee de enige landgenoot in de nationale top tien. Haar ‘#LikeMe’-collega Camille haalde met ‘Rihanna’ nog net de top 20. Andere opvallende tracks: ‘Push Up’ van Creeds (een snelle technotrack van het Belgische label Neorave), ‘As It Was’ van Harry Styles (ruim een jaar oud) en ‘Another Love' van Tom Odell (tien jaar oud). Spotify stopte de telling trouwens op 14 augustus, een week voor Odells hondsberoerde set op Pukkelpop.

Bovenaan de Belgische lijst staat ‘Daylight’ van Daniel Kushner, wereldwijd staat het nummer op zes. Daar staat ‘Ella baila sola’ van Eslabon Armado en Peso Pluma op nummer één. Op de tweede plek staat Bad Bunny met ‘Where She Goes’. Daarnaast scoren artiesten uit de Spaanstalige wereld en vrouwelijke artiesten zoals Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus, Selena Gomez, SZA en Dua Lipa deze zomer zeer hoog. Opvallend: de negentiende plaats is voor ‘I Wanna Be Yours' van Arctic Monkeys, best ongewoon voor een rockband.

De top 20 in België 1. ‘Daylight’ - David Kushner 2. ‘Tattoo’ - Loreen 3. ‘Sprinter’ - Central Cee, Dave 4. ‘Flowers’ ​​- Miley Cyrus 5. ‘Miracle (with Ellie Goulding)’ - Calvin Harris, Ellie Goulding 6. ‘Baby Don’t Hurt Me’ - Anne-Marie, Coi Leray, David Guetta 7. ‘As It Was’ - Harry Styles 8. ‘People’ - Libianca 9. ‘Erop of Eronder’ - Pommelien Thijs 10. ‘(It Goes Like) Nanana – Edit’ by Peggy Gou 11. ‘Lay Low’ - Tiesto 12. ‘Substitution (feat. Julian Perretta)’ - Julian Perretta, Kungs, Purple Disco Machine 13. ‘I’m Good (Blue)’ - Bebe Rexha, David Guetta 14. ‘Push Up – Main Edit’ - Creeds 15. ‘Dance The Night (From Barbie The Album)’ - Dua Lipa 16. ‘Another Love’ - Tom Odell 17. ‘Creepin’’ - 21 Savage, Metro Boomin, The Weeknd 18. ‘German Speedster’ - SDM 19. ‘Rihanna’ - Camille 20. ‘Stiekem’ - Goldband, Maan De wereldwijde top 20 1. ‘Ella Baila Sola’ - Eslabon Armado, Peso Pluma 2. ‘WHERE SHE GOES’ - Bad Bunny 3. ‘Seven (feat. Latto)’ - Jung Kook, Latto 4. ‘Cruel Summer’ - Taylor Swift 5. ‘La Bebe — Remix’ - Yng Lvcas, Peso Pluma 6. ‘un x100to’ - Grupo Frontera, Bad Bunny 7. ‘Flowers’ - Miley Cyrus 8. ‘Daylight’ - David Kushner 9. ‘Sprinter’ - Dave, Central Cee 10. ‘As It Was’ - Harry Styles 11. ‘Cupid — Twin Ver.’ - FIFTY FIFTY 12. ‘LALA’ - Myke Towers 13. ‘Kill Bill’ - SZA 14. ‘Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55' - Bizarrap, Peso Pluma 15. ‘vampire’ - Olivia Rodrigo 16. ‘Dance The Night (From Barbie The Album)’ - Dua Lipa 17. ‘Classy 101' - Feid, Young Miko 18. ‘TQM’ - Fuerza Regida 19. ‘I Wanna Be Yours’ - Arctic Monkeys 20. ‘Calm Down (with Selena Gomez)’ - Rema, Selena Gomez

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: