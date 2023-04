Portland-frontvrouw ad interim Nina Kortekaas: ‘Ik ben níét de frontvrouw van Portland’

Door pal voor de release van ‘Departures’ (nomen est omen) de Portland-deur achter zich dicht te trekken, zadelde Sarah Pepels de groep op met een acuut probleem: hoe in godsnaam de bijbehorende tournee - vanavond de AB, hoera! - tot een goed einde brengen? Drie weken later al werd de oplossing gepresenteerd in de gedaante van Nina Kortekaas, frontvrouw van indiepopgroepje Noa Lee: zij zou alvast ‘gedurende de cyclus van deze plaat’ de rol van Sarah overnemen. En daarna, Nina?

NINA KORTEKAAS «Dat heb ik nog niet beslist. Ik voel me fantastisch bij Portland, maar Noa Lee is en blijft mijn prioriteit. Veel zal dus afhangen van hoe ik de twee kan combineren.»

HUMO Wie heeft wie opgevreeën: jij Portland of Portland jou?

KORTEKAAS «Zij hebben mij gevraagd, wat op zich wel logisch is: twee van de vier leden van Noa Lee, Boris en Sebastian, spelen ook bij Portland.»

Lees ook: ‘Departures’ van Portland is al bij al een goede tweede plaat, maar helaas lang niet zo goed als gepland ★★★☆☆

HUMO Wat was je eerste reactie?

KORTEKAAS «Ik was vereerd, maar ik wilde er eerst over nadenken. Vorig jaar heb ik de zwangere toetseniste van Eefje de Visser vervangen tijdens haar tournee, en ben ik ook ingesprongen bij Admiral Freebee en An Pierlé. Superleuk allemaal, maar ik heb er wel van geleerd dat ik vooraf beter moet afwegen voordat ik op iets ja zeg. Want mijn duizend-en-één kleinere projecten wilden weleens in de weg zitten. Maar nu kwam het dus wél uit, vooral omdat ik pas na de hele zomertournee met Portland een nieuwe plaat met Noa Lee uitbreng, ‘Airship’. Op 28 april komt er een tweede single uit, ‘Bleed’.»

HUMO Is het je opdracht om de partijen van Sarah zo goed mogelijk na te spelen? Of krijg je de vrijheid om je eigen accenten te leggen?

KORTEKAAS «Ik kan natuurlijk niet zomaar nieuwe partijen gaan verzinnen. Maar ’t is alleszins niet de bedoeling om een tweede Sarah te worden, en al net zomin om een frontvrouw te worden. Ik maak deel uit van de band die Jente (Pironet, red.) ondersteunt, zo moet je het zien.

»Toen ik het voorstel van Portland aan het overwegen was, heb ik vaak naar livefilmpjes zitten te kijken, om te zien hoe Sarah het aanpakte. Maar in de praktijk is wat ik doe iets heel anders. Niet alleen zijn onze stemmen heel verschillend, we gebruiken ook andere instrumenten: zij een elektrische piano, ik een synthesizer en een mellotron.»

HUMO Wat vind je het beste nummer van Portland?

KORTEKAAS «Van het nieuwe album vind ik ‘Alyson’ het mooiste nummer. En live speel ik ‘Deadlines’ het liefst. Tijdens mijn eerste try-out ben ik zelfs half beginnen te headbangen, dat overkomt me anders niet vaak (lacht).»

HUMO Deze week treed je met Portland op in een uitverkochte AB. En deze zomer sta je op Werchter.

KORTEKAAS «Crazy, hè? Ik ben onlangs naar Sylvie Kreusch gaan kijken in de AB: ik kon amper geloven dat ik daar binnenkort ook zou staan. Nu, ook met Eefje heb ik in grote zalen gestaan, maar toen ging er wel een voorbereiding van drie maanden aan vooraf. Nu konden we amper drie keer repeteren voor de eerste try-out! Ik had dus wel een beetje stress, ook al omdat ik vreesde voor een rare sfeer. Maar ’t is heel goed verlopen.»

HUMO Domme slotvraag van de week: ben je al ooit in Portland geweest?

KORTEKAAS «Nee. Maar het toeval wil dat ik onlangs een Instagram-story zag van de drummer van Madison Cunningham over stakende barista’s. ‘Natúúrlijk is dit weer in Portland,’ schreef-ie erbij, zodat ik nu weet: naast de beste groep van België is Portland ook een mega-hipsterstad.»

‘Departures’ is uit bij PIAS.

Portland speelt op 19/4 in Ancienne Belgique, op 2/7 op Rock Werchter en op 8/7 op Cactusfestival.