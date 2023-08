‘Portraits’ van Birdy opent veelbelovend, maar algauw waan je je op het Eurovisiesongfestival

Jasmine van den Bogaerde, de Britse nachtegaal met Belgische roots, stond in 2011 vol in de schijnwerpers met haar sublieme cover van de Bon Iver-parel ‘Skinny Love’. Een jaar later werd haar samenwerking met Mumford & Sons voor de Pixar-film ‘Brave’ op applaus onthaald, maar sindsdien heeft Birdy’s oeuvre de schaduw van haar doorbraaksingle niet verlaten. ‘Portraits’, studioplaat vijf, zal daar geen verandering in brengen. ‘Ruins I’, bijvoorbeeld, opent veelbelovend – smachtende synths, dito vocals – maar algauw waan je je op het Eurovisiesongfestival. De ballads stijgen nimmer boven de middelmaat uit, terwijl het uptempo ‘Automatic’ klinkt als het B-kantje van een vergeten Madonna-single. Haar talent is onmiskenbaar, het wordt alleen tijd dat Birdy uitvogelt hoe je memorabele songs schrijft.

Luister ook naar onze playlist:

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: