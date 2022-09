Post Malone valt door gat in eigen podium en kneust zijn ribben

De Britse presentator Michael Schofield wordt beschimpt omdat hij zou hebben voorgestoken in de rij om de Queen te begroeten. Activist Jef Elbers zal zich zijn bezoek aan de Lidl van Knokke nog lang heugen. De ontwikkelaar van GTA liet zich doodleuk hacken door een zestienjarige. Maar allemaal zagen ze de trofee voor Pijnlijkste Internetmoment Van September door hun neus geboord toen rapper Post Malone echt lag te krijsen van de zeer.

Het was tijdens een optreden in St. Louis dat Post Malone met eigen ogen vaststelde dat er een gat in zijn podium zat, helaas pas nadat hij er met eigen benen was ingevallen. Even daarvoor was zijn gitaar in de holte neergelaten. De onfortuinlijke rapper landde hard met zijn bovenlichaam op de rand en rolde over het podium van de pijn.

Het gevolg zijn enkele gekneusde ribben, liet zijn manager later op Instagram weten. Die hielden Malone niet tegen om op Post te blijven om het concert af te werken, helaas in een ingekorte versie. De zanger liet ook weten dat hij zijn fans in St. Louis later zal compenseren met een twee uur durende show. Iets om naar uit te kijken voor hen.

Bekijk de beelden van het ongeval hier.

