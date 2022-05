Publiek Songfestival woedend over optreden lookalikes van Måneskin

Een pijnlijk moment vrijdagavond voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Turijn. Het publiek in PalaOlimpico zat klaar voor een aangekondigd optreden van Måneskin in de juryshow, maar kreeg een onaangename verrassing.

Måneskin, de winnaar van het vorige songfestival, treedt zaterdag op tijdens de finale van het songfestival. Die show vond vrijdagavond plaats met publiek in de zaal en nadat alle 25 acts, onder wie S10 waren gepasseerd, kondigden de presentatoren Måneskin aan. De band die op het podium ging playbacken bleek echter niet de razendpopulaire band, maar een aantal stand-ins uit de groep achtergronddansers.

Het publiek floot de invallers uit en liet met luid boegeroep de afkeur blijken. Presentator Alessandro Cattelan probeerde de boel nog te redden, maar tevergeefs. “Jullie hebben geluk’’, zei hij tegen de toeschouwers, ,,want jullie hebben wel als een van de eersten de nieuwe single van Måneskin gehoord.’’ Die opmerking wekte slechts meer irritatie op bij de toeschouwers, die bleven joelen. “Stop daarmee, het is niet hun schuld’’, zei Cattelan tegen het publiek, doelend op de invallers.

Wat volgde was een tenenkrommend gesprekje met de ‘fake-Damiano’ dat nu eenmaal in het script staat. Cattelan vroeg onder meer hoe de samenwerking met de beroemde Zweedse producer Max Martin was bevallen voor de nieuwe single Supermodel, die Måneskin morgenavond in de finale als het goed is wel komt spelen. Omdat ‘fake-Damiano’ het spelletje leuk meespeelde, kreeg hij nog wel applaus in de hal, waaruit daarna meerdere toeschouwers demonstratief vertrokken.

De organisatie heeft niet vermeld waarom de band niet optrad. Måneskin deed vrijdag wel promotie in Turijn. De organisatie hield het bij een summier persbericht, waarin letterlijk wordt gesteld dat Måneskin zaterdag verwacht wordt voor een optreden tijdens de finale. Een reden voor de absentie op vrijdag werd niet gegeven. Een enkelblessure van zanger Damiano lijkt de reden zijn voor het ontbreken van de band. De Italiaanse rocker loopt in Turijn rond met krukken, na een ongeluk tijdens de clipopnames in Londen.

