Pukkelpop tipt Pukkelpop: de beste acts van het weekend volgens de artiesten die er zelf staan

De voorbije weken vroeg Humo tips aan bekende festivalgangers in de reeks ‘Het wei-gevoel’. Daar zaten veel artiesten bij die dit weekend op Pukkelpop spelen en dus als geen ander weten wat te doen en te laten op de wei in Kiewit. Dit zijn hun aanraders.

Average Rob (met Omdat Het Kan Soundsystem, donderdag, 02.00 uur, Boiler Room)

“Op vrijdag kijk ik uit naar Goldband: zij hebben een coole eighties-vibe, dat vind ik heel nice. En hun liveshows zijn echt gek, kijk maar naar die gebroken voet op Werchter. Nog must-sees voor het weekend: Jack Harlow is de nieuwe Drake; de legendarische The Opposites, we draaien hen áltijd in onze set; en Marc Rebillet, die bekend is geworden met dj-sets in zijn badjas. Zijn energie is zo aanstekelijk, check hem zeker eens op YouTube!”

Bolis Pupul (met Charlotte Adigéry, vrijdag, 01.00 uur, Club)

“Ik wil graag Yu Su zien, een Chinese artieste die heel goeie mixtapes maakt. Er stond eentje op tijdens de shoot voor de hoes van ‘Topical Dancer’, en zo heb ik haar ontdekt. En op het Spaanse festival Cala Mijas heb ik Overmono gezien: een aanrader voor de electrofans.”

Cellini (zaterdag, 17.00 uur, Boiler Room)

“Sylvie Kreusch. Ik heb al drie concerten van haar meegemaakt, en het blijft naar meer smaken. De manier waarop zij op het podium staat… Tja, ze is de Belgische Mick Jagger. Gaat dat zien!”

Geese (zaterdag, 18.10 uur, Lift)

«Wij duimen voor Wet Leg. We hebben met hen samengezeten bij Jehnny Beth, de frontvrouw van Savages, voor een interview in Frankrijk. Ik vond hun songs al loeigoed, en het bleken schatten van mensen te zijn.»

Ilse Liebens (vrijdag, 02.00 uur, Boiler Room)

“In de categorie ‘Te ontdekken’: For Those I Love, een gast uit Dublin die ik af en toe heb gedraaid in ‘Wonderland’. Hij is alles wat ik fijn vind in één artiest: spoken word, hiphop en een interessant accent. Een beetje triest maar bloedmooi, ergens tussen Kae Tempest en The Streets in. Heel benieuwd of hij dat live ook vertaald krijgt.”

Lander Gyselinck (met Lander & Adriaan, donderdag, 17.30 uur, Club)

“Zwangere Guy (speelt met Stikstof, red.). Ik snap niet waarom hij nog nooit de MIA voor de beste liveact heeft gewonnen: hij grijpt je tijdens concerten als geen ander bij de ballen.”

The Haunted Youth (vrijdag, 17.05 uur, Club)

«Ik ben benieuwd of Gus Dapperton me nog altijd zo zal weten te boeien als toen-ie vijf jaar geleden met zijn eerste slaapkamerpopliedjes naar buiten kwam. Cisco FM is een goede vriend die vooral funky afrobeat draait. Dan heb je nog Bright Eyes, Goose, Jungle en de Russische techno-dj Nina Kraviz: weelde! En wie eens goed wil lachen: Heideroosjes.»

