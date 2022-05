Of u er nu al klaar, mentaal op voorbereid of voldoende ingepilst voor bent of niet, het festivalseizoen komt de komende drieënhalve maand met volle kracht over ons heen gewalst, op twintig weiden, stadspleinen en multimediale belevenisplatformen tegelijk. Humo laat u door de bomen het bos zien: de festivalzomer van 2022, nu al voor u besproken.

DE SPECIALE GEVALLEN

KAMPING KITSCH CLUB

Waar en wanneer: Lange Munte, Kortrijk op 20 augustus

Wie: Fatman Scoop, Average Rob, Pat Krimson, Willie Wartaal en Kabouter Plop

Wat: Alleen wie zich gepast verkleedt (dresscode: ‘Familie Flodder’), mag de festivalweide op. Dit vrolijke feest van de wansmaak heeft, behalve een trouw publiek en een neus voor kitsch, ook een webmaster met talent voor oneliners. Wijsheden op kampingkitschclub.be: ‘Drinken is zilver, zuipen is goud’ en ‘Alleen huisdieren met een totaal gewicht van minder dan 1,4 gram zijn toegelaten: je vlooiencircus kan dus mee’.

Er wordt aan iedereen gedacht, want: Er is ook een Kamping Kitsch Club Holland, met ‘een megakorting voor bezoekers met een micropenis’.

WHISPER

Waar en wanneer: OLT Rivierenhof, Antwerpen op 27 en 28 augustus

Wie: Anna B Savage, The Weather Station, Smerz en James Holden

Wat: Whisper mikt qua doelpubliek uitdrukkelijk níét op de goedgemutste feestvierder en wel op de introverte tobber. ‘Wie wil dansen, zal van een kale reis terugkomen,’ laat de organisatie dreigend weten. En: ‘Er wordt gefocust op kwetsbaarheid, voor al wie verdieping zoekt.’

Er is meer in het leven dan muziek alleen, want: Ayco Duyster praat op Whisper met Hannelore Bedert over rouw, met Cassandra Jenkins over hoop en met Selah Sue over leven met depressie.

MANIFIESTA

Waar en wanneer: Wellington Renbaan, Oostende op 17 en 18 september

Wie: Stikstof, L’Or Du Commun, Belgian Asociality en Supafly Collective

Wat: ManiFiesta wordt georganiseerd door Geneeskunde voor het Volk, en is dus het bedrijfsfeest van de communistisch geaarde medemens. Op dit Feest van de Solidariteit (het hoofdpodium heet hier PVDA Beach Podium) is de boodschap net zo belangrijk als de muziek, en er worden toespraken van onder anderen Peter Mertens, Raoul Hedebouw, Jeremy Corbyn en Tom Lanoye ingepland.

Tel uit uw winst, want: Pukkelpop mag dit jaar dan Limp Bizkit op de affiche hebben staan, ManiFiesta heeft met Bizkit Park een act die de bekendste kutsongs van álle numetalgroepen covert.

DE LAATSTE KEER

ROCK ZERKEGEM

Waar en wanneer: Zerkegem, op 23 juli

Wie: Condor Gruppe, Tramhaus, Vintage Crop en DJ Ronny

Wat: Het West-Vlaamse Zerkegem heeft, naast voormalig Tour de France-winnaar Romain Maes, weinig claims to fame – maar met het belachelijk sympathieke Rock Zerkegem maakten ze dat jarenlang goed. Helaas, Rock Zerkegem is deze zomer aan zijn laatste editie toe.

De ellende houdt niet op, want: Zerkegems grootste troef – al jaren geldt er: 1 euro voor een pint – moet er nú al aan geloven: door ‘alle gekte in 2020 en 2021’ voelt de organisatie zich verplicht dit keer 1,5 euro aan te rekenen per beker bier.

KAISER FEST

Waar en wanneer: Oevel, op 22 en 23 juli

Wie: Funeral Dress, Crackups, Teen Creeps en ILA

Wat: Ook dit Zuid-Antwerpse, naar Kaiser-pils vernoemde punk- en indierockfestival geeft na deze zomer de pijp aan Maarten. Aan de sterke affiche – met ook Whorses, Disorientations en Meltheads – zal het niet gelegen hebben.

De ene Kaiser is de andere niet, want: Kaiserfest, zonder spatie, is een folk- en varkensvleesfestival in Kufstein, Oostenrijk.

DE EERSTE KEER

UNWIND

Waar en wanneer: OLT Rivierenhof in Antwerpen, op 25 en 26 mei

Wie: Villagers, Naima Joris, STUFF., Kit Sebastian en Coco María

Wat: Het concept: ‘trager is beter’ en ‘carpe dinges’. Op de website van dit nagelnieuwe festival ligt de nadruk, bijna meer dan op de muziek, op het succulente eten, de natuurwijnen en de selectie craftbeers.

Kijk vooral uit naar het concert van Naima Joris, want: Als zij in haar bindteksten even gevat is als in haar Humo-interview van vorige week, zit u gebeiteld.

CORE

Waar en wanneer: Ossegempark in Brussel, op 27 en 28 mei

Wie: Action Bronson, Lous and the Yakuza, Jamie xx en Nas

Wat: Het door Rock Werchter en Tomorrowland georganiseerde CORE is het allereerste grote festival van het seizoen. Naast de hierboven vermelde headliners blazen onder anderen Paul Kalkbrenner, Denzel Curry, Mura Masa, MEUTE, Jungle, Sylvie Kreusch, TEMS en Caribou verzamelen in de schaduw van het Atomium.

Er zit meer in een festival dan je denkt, want: ook cameraman/regisseur Louie Schwartzberg komt. Hij werd bekend met ‘Fantastic Fungi’, zijn hippe timelapsedocumentaire over (iemand moest het doen) paddenstoelen en andere schimmels, en zal in die hoedanigheid aanwezig zijn op de weide.

Paul Kalkbrenner Beeld Eddy Petroons

LIVE IS LIVE

Waar en wanneer: Zeebrugge Strand, van 17 tot 19 juni

Wie: The National, Wilco, Bazart, Duran Duran en dEUS

Wat: Dit nieuwe, naar de oude Opus-meezinger genoemde strandfestival heeft drie themadagen, met de focus op achtereenvolgens getaande indiehelden (The National, Admiral Freebee, Wilco), een wedstrijdje Nederland-België (Metejoor, Anouk, Bløf, Bazart) en ervaren popmuzikanten (Duran Duran, Zornik en Eurovisiesongfestivalpresentator Mika).

Bang afwachten, want: Niet te voorspellen hoe godgloeiend vaak u die dagen ergens in uw omgeving iemand ‘When we all give the power / We all give the best / Every minute of an hour / Don’t think about a rest’ zult horen zingen.

HEAR HEAR!

Waar en wanneer: Kiewit, op 14 augustus

Wie: Liam Gallagher, Porridge Radio, Billy Nomates en Editors

Wat: Hear Hear! is voor Chokri Mahassine een elegante en klantvriendelijke manier om te compenseren voor de in 2020 en 2021 genode gemiste inkomsten.

Voor elk wat wils, want: U treft er net zoveel oude helden (Thurston Moore, Pixies, Girls Against Boys) als jonge leeuwen (Squid, Meskerem Mees, SONS).

DE GROTE VIER

ROCK WERCHTER

Waar en wanneer: Festivalpark Werchter, van 30 juni tot 3 juli

Wie: The War on Drugs, Sam Fender, Metallica, Imagine Dragons en The Killers

Wat: Maar ook Altin Gün, Moderat, Lous and the Yakuza, The Chats, girl in red, Big Thief, Snail Mail, Balthazar, Bartees Strange, Phoebe Bridgers, Leon Bridges, Dry Cleaning, Jorja Smith, Jamie xx, Pearl Jam, Turnstile, Royal Blood, Beck en Fontaines D.C. Goeie affiche, dit jaar.

Voor elk wat wils, want: Wie de muziek even beu is, kan zijn aandacht richten op het ontzagwekkende graffitikunstwerk dat Matthias Schoenaerts op de wei maakte, opgedragen aan Sanda Dia.

DOUR

Waar en wanneer: Dour, van 13 tot 17 juli

Wie: DJ Koze, Angèle, Squarepusher en Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Wat: Met dit jaar een nieuw, door een wodkamerk gesponsord podium (La Chaufferie) en plaats op de affiche voor een ruim contingent Oegandese muzikanten (het BRDCST-festival van de AB deed onlangs hetzelfde) dankzij een samenwerking met het geweldige Nyege Nyege-label.

U hoeft uw tent niet eens uit te komen, want: Dour organiseert – met onder meer de Red Bull Big Bob, Sœurs Malsaines en Legal Shot Sound System – meer muziek op zijn camping dan veel festivals op hun weide.

Sœurs Malsaines Beeld ©Lucile-Lafievre

PUKKELPOP

Waar en wanneer: Kiewit, van 18 tot 21 augustus

Wie: Arctic Monkeys, Charlotte de Witte, Limp Bizkit, Jack Harlow en Wet Leg

Wat: Dit is de 35ste volwaardige editie van Pukkelpop – men begon er in Kiewit al aan in 1985, maar in 1989, 2020 en 2021 bleef het grotendeels stil. Nog enkele opvallende namen op de affiche: Willow, Yard Act, het door Otto-Jan Ham bestierde Hairbaby en het geweldige Gabriels.

Geen kat in een zak, want: De Pukkel-website heeft een handige nieuwe functie om de affiche per genre te bekijken, zo weet u ook dat de line-up dit jaar 20 rockgroepen telt, 47 indieacts, 69 dj’s of elektronica-acts, 39 hiphoppers en 33 popmuzikanten.

TOMORROWLAND

Waar en wanneer: Recreatiedomein De Schorre in Boom, van 15 tot 17 juli, 22 tot 24 juli, en 29 tot 31 juli

Wie: Marcel Dettmann, Paul Kalkbrenner, Maceo Plex, Charlotte de Witte en Netsky

Wat: In het land van morgen is minder zelden meer. Tomorrowland doet het dit jaar drie weekends na elkaar, telkens goed voor drie dagen en veertien (!) podia.

En dat is nog niet alles, want: Vanaf september opent Tomorrowland zijn eigen woestijnoase (mooi woord voor ‘dure camping’) in Dubai. Moet kunnen.

DE NOSTALGIE-FESTIVALS

LEGACY FESTIVAL

Waar en wanneer: Zilvermeer, Mol, op 11 en 12 juni

Wie: Bonzai All Stars, DJ Wout, Pat Krimson, Roger Sanchez en Push

Wat: Een veilige haven voor de oudere jongere die weet dat in de jaren 90 veruit de beste dansmuziek gemaakt werd, en wiens hart Bacardi Breezer bloedde toen La Rocca laatst in vlammen opging.

U wilt niet weten wat ze daar al hebben meegemaakt, want: Op hun website staat bij de huisregel ‘Wapens verboden’ opvallend expliciet dat dat ‘ook voor bazooka’s’ geldt.

LOKERSE FEESTEN

Waar en wanneer: Grote Kaai, Lokeren, van 5 tot 14 augustus

Wie: Kraftwerk, Black Eyed Peas, Louis Tomlinson, Bad Religion en Judas Priest

Wat: Tijdens de allereerste editie in 1975 speelden Drunk Again en Vuile Mong en zijn Vieze Gasten. Sindsdien – vooral de voorbije twintig jaar – passeerden er veel levende rocklegendes, zoals Neil Young, Morrissey, Simple Minds en Van Morrison. De Lokerse Feesten hebben dus veel meer pedigree dan het gemiddelde nostalgiefestival, maar met headliners als Snow Patrol, Clouseau, Kings of Leon, The Afghan Whigs, De Kreuners en Lamb of God vrágen ze er dit jaar een beetje om.

Kom op 7 augustus zeker op tijd, want: De opener die dag is Sloper, een band met twee uitmuntende drummers (Mario Goossens van Triggerfinger en Golden Earring-legende Cesar Zuiderwijk) – dat zijn er twee meer dan bijna alle andere bands!

W-FESTIVAL

Waar en wanneer: Klein Strand, Oostende, van 24 tot 28 augustus

Wie: Anne Clark, UB40, Arrested Development en Bauhaus

Wat: Het W-Festival speelt vrolijk in op wat cynici ‘de retromarkt’ noemen en programmeert de beste (nog levende en toerende) acts van toen.

De ene Creole is de andere niet, want: Niet de rapper Kidd Creole, die wegens doodslag onlangs veroordeeld werd tot 16 jaar gevangenis, staat hier op de affiche, wel Kid Creole (die met zijn Coconuts onder meer de hit ‘Annie, I’m Not Your Daddy’ scoorde) komt spelen.

DE ANDERE WERCHTERS

WERCHTER BOUTIQUE

Waar en wanneer: Festivalpark Werchter, op 19 juni

Wie: Stromae, Gorillaz, Years & Years, Khruangbin en Arsenal

Wat: Ooit leek Werchter Boutique een veredelde spin-off van ‘10 om te zien’ – in 2017 stonden Marco Borsato, Stan Van Samang en Niels Destadsbader op de affiche – maar dit jaar heeft het met Gorillaz en Stromae het sterkste headlinersduo van alle eendags-Werchters.

Verandering van spijs doet eten, want: John Roan staat op 16 juni met zijn blackmetalproject lalma op Graspop, drie dagen later warmt hij met Arsenal op voor Damon Albarn en Olly Alexander.

Gorillaz Beeld AFP

TW CLASSIC XL

Waar en wanneer: Festivalpark Werchter, op 25 juni

Wie: Nick Cave & The Bad Seeds, Florence + The Machine, Placebo, The Kid Laroi, Zwangere Guy, The Smile, Sleaford Mods en Whispering Sons

Wat: Precies twintig jaar na de eerste TW Classic (toen met Zucchero en Bryan Adams) komt Nick Cave uw blues wegzingen, en hopelijk ook de zijne: amper enkele weken geleden stierf zijn zoon Jethro Lazenby.

Het was lang de bedoeling dat u op zaterdag 25 juni naar TW Classic kon gaan en op zondag 26 juni naar Rock Werchter Encore, maar finaal is beslist om beide festivals te versmelten. Plan uw plaspauze op TW Classic XL in elk geval niet in tijdens The Smile: de nieuwe groep van Thom Yorke en Jonny Greenwood bracht twee weken geleden één van de beste platen van het jaar uit.

Breng zeker ook uw vader mee, want: The Specials, die in 1980 al op Torhout-Werchter stonden, prijkten onlangs op 57 in Humo’s Denderendste Debuten-top 75 – met dank aan producer Elvis Costello, die punk door hun ska mixte.

HET ZWARE WERK

DUNK!FESTIVAL

Waar en wanneer: Vooruit in Gent, van 26 tot 28 mei

Wie: Ufomammut, Fennesz, Pelican, Big Brave en The Ocean

Wat: Een diepe duik in de wereld van de postrock, drones en aanverwante genres: 52 bands gespreid over 4 podia in het mooiste gebouw van Gent.

Wat je zelf dunkt, dunk je beter, want: behalve een festival is Dunk! ook een platenfirma, opnamestudio, repeteerruimte, internetradiostation en vinylperserij.

THRONE FEST

Waar en wanneer: Kuurne, 27 tot 29 mei

Wie: Venom Inc., Sodom, Primordial en Cult of Fire

Wat: Het grootste (en mogelijk enige) Belgische festival volledig gewijd aan black metal en belendende percelen.

Duidelijkheid boven alles, want: Het typische lettertype om namen van blackmetalbands te schrijven, is zo moeilijk te lezen dat Throne Fest op zijn website elke naam twee keer meegeeft: één keer met en daaronder één keer zonder zjaar.

PUNK IN DRUBLIC

Waar en wanneer: Recreatiedomein De Schorre, Boom, op 4 juni

Wie: NOFX, Pennywise, Me First and the Gimme Gimmes, No Fun At All en (het zal je maar overkomen) Anal Thunder

Wat: Reizend punkfestival bestierd door Fat Mike van NOFX dat dit jaar voor het eerst ook België aandoet.

Nomen est omen, want: Punk in Drublic is behalve een muziek- ook een bierfestival, en doet zijn naam vermoedelijk alle eer aan. De laatste die zich zijn eigen naam nog herinnert, wint!

GRASPOP METAL MEETING

Waar en wanneer: Dessel, van 16 tot 19 juni

Wie: Iron Maiden, Volbeat, Korn, Amenra en Within Temptation

Wat: De 25ste editie van GMM heeft dezelfde headliner als de allereerste: Iron Maiden. Verder vooral nieuwigheden: de twee hoofdpodia heten nu North en South Stage, en het festivalterrein ligt waar vroeger Camping Boneyard was.

Zet er vaart achter, want: Terwijl we dit schrijven, zijn er alleen nog kaartjes voor vrijdag 17 juni, de dag van Bullet for My Valentine, Zeal & Ardor en Scorpions.

Iron Maiden Beeld Eddy Petroons

DE VASTE WAARDEN

BLUES PEER

Waar en wanneer: Rond de Deusterkapel in Peer, van 3 tot 5 juni

Wie: Roland Van Campenhout, 10cc, The Sore Losers en Robert FinleyWat: In de jaren 70 begonnen als de Peerse Feesten, nu de éminence grise van de vaderlandse nekbaard- en pijpfestivalscene.

Er is meer in het leven dan blues alleen, want: Op vrijdag 3 juni kunt u op het festivalterrein de Nations League-wedstrijd tussen België en Nederland op groot scherm bekijken, en achteraf organiseert radiozender Willy een High Voltage!-afterparty met Stijn Meuris als dj.

COULEUR CAFÉ

Waar en wanneer: Atomiumsquare 1, Brussel, van 24 tot 26 juni

Wie: Carl Craig, Pongo, Sampa the Great en Stikstof

Wat: Voor ’s lands meest diverse soul-, hiphop- en wereldmuziekfestival moet u al een tijdje niet meer aan Tour & Taxis zijn, wel aan de voet van het Atomium.

Kijk vooral uit naar Niveau4, want: De intussen traditionele hiphoprally zonder pauzes op Couleur Café is niet te missen. De allereerste keer, in 2016, gaven de volgende toen nog prille artiesten present: Coely, Woodie Smalls, Dvtch Norris, Stikstof, JeanJass, Caballero én Roméo Elvis. Dit jaar bestaat de toekomst van de rap uit onder anderen Rare Akuma, RonnyHuana en Shaka Shams.

ROCK HERK

Waar en wanneer: Olmenhof-Harlaz in Herk-de-Stad, op 15 en 16 juli

Wie: dEUS, The Vaccines, M.I.K.E. Push, BLUAI en Peuk

Wat: Niet per se verrassende, wel met zorg samengestelde affiche: dEUS brengt dit najaar een nieuwe plaat uit, ‘Universal Nation’ van M.I.K.E. Push staat al jaren op 1 in StuBru’s ‘The Greatest Switch’, Mogwai stond in 2021 ineens voor het allereerst met een nieuwe plaat helemaal bovenaan in de Britse charts, en De Jeugd van Tegenwoordig, Millionaire en BEAK> stellen zelden of nooit teleur op festivals.

Geen kans om je te vervelen, want: Oude boomkwekerij De Pierpont, zoals het park Olmenhof-Harlaz officieel heet, omvat ook een minigolfterrein en een dierenpark.

DRANOUTER

Waar en wanneer: Het land van Boer Keuninck, van 5 tot 7 augustus

Wie: Tourist LeMC, Go_A, Sylvie Kreusch en Rodrigo y Gabriela

Wat: Kijk dit jaar vooral uit naar Het Beste van ’t Westen, een eenmalig samenwerkingsverbond tussen de Grote Vijf van de West-Vlaamse dialectpop: Flip Kowlier, Wannes Cappelle, Brihang én Wim Willaert en Wim Opbrouck van De Dolfijntjes.

Niet alle namen op de affiche boezemen vertrouwen in, want: op vrijdagavond staat DJ Jack Amai M’n Klak gepland.

DE HIPHOPFESTIVALS

LES ARDENTES

Waar en wanneer: Rocourt, Luik, van 7 tot 10 juli

Wie: Tyler, the Creator, Stromae, Anderson .Paak, Megan Thee Stallion en Damso

Wat: Enkele jaren geleden nog een ‘electro-rockfestival’, sindsdien verveld tot een hiphopfestival met de indrukwekkendste verzameling rappers sinds de Super Bowl van dit jaar.

Mogelijk vangt u ook nog een glimp op van Rihanna’s pasgeborene, want: vaderlief A$AP Rocky speelt op zondag.

Anderson .Paak en Bruno Mars Beeld REUTERS

WOO HAH!

Waar en wanneer: Beekse Bergen, Hilvarenbeek, van 1 tot 3 juli

Wie: J. Cole, Future, Dave, Roddy Ricch en Kendrick Lamar-protegé Baby Keem

Wat: Het Tilburgse Woo Hah – van ’14 tot ’17 in de Spoorzone aldaar, sindsdien in een vakantiepark nabij – werkt dit jaar samen met de Amerikaanse organisator Rolling Loud, het grootste hiphopmerk ter wereld.

Het loont om de grens over te steken, want: die enkele hiphophelden die niet naar Les Ardentes komen, staan hier wél.

FIRE IS GOLD

Waar en wanneer: Park Spoor Oost, Antwerpen, op 3 september

Wie: Ronnie Flex & The Fam, Dikke, K1D en Zoey Hasselbank

Wat: Laundry Day, de jaarlijkse braderie van de Antwerpse Kammenstraat, hield er in 2017 na twintig jaar mee op. Het vanuit Vilvoorde gemigreerde Fire Is Gold sprong met een snoekduik op de vrijgekomen plek.

De verwachtingen zijn hooggespannen, want: Fire Is Gold belooft op zijn website plechtig om ’’t Stad om te toveren tot het walhalla van onze mooie community’. Wie weet wat dat betekent, krijgt voorrang aan de Dixi’s.

EN VERDER

DE DANCEFESTIVALS

- Extrema Outdoor: 3 tot 5 juni, met Maceo Plex, Perel en Acid Pauli

- Hardstylehoogmis Sunrise Festival: 24 tot 26 juni, met Coone, Ronny Retro en $hirak

- Paradise City: 1 tot 3 juli, met John Talabot, Myd en John Noseda

- WECANDANCE: eerst op 6 en 7, daarna ook op 13 en 14 augustus, met Joyhauser, Jarreau Vandal en Joris Voorn

DE JAZZFESTIVALS

- Gent Jazz: 7 tot 16 juli, met Kae Tempest, Sting en Archie Shepp

- Jazz Middelheim: 12 tot 15 augustus, met Iggy Pop, Lander & Adriaan en Alabaster DePlume

DE GRATIS FESTIVALS

- Genk on Stage: 24 tot 26 juni, met BLUAI, Grandmaster Flash en CPeX

- Boomtown: 15 tot 20 juli, met Acid Arab, Meltheads en Mykki Blanco

- Different Class: 6 augustus, met Meetsysteem & Victor De Roo, Kate NV en Tamqrant

DE HERFSTFESTIVALS

- Fijnproeversfestival Meakusma: 1 tot 4 september, met Grid Ravage, Eric Copeland, James K en GRRRR

- Leffingeleuren: 9 tot 11 september, met Protomartyr, Lebanon Hanover en Clamm

- Yoga- en boswandelingfestival Deep in the Woods: 9 tot 11 september, met Lander & Adriaan, Brorlab en Aili

- Sonic City: 11 tot 13 november, met Goat, Low, Dry Cleaning, Gilla Band en Black Country, New Road

