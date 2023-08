PUSH, The Priceduifkes en Ascendant Vierge: ‘Misschien treden we wel gewoon naakt op’

Voorbij halfweg, en zoetjesaan wordt duidelijk wie kaf is en wie koren. Wie na vier maandagen berooid en bekaterd ontwaken tussen de uitklaptenten voortaan genoegen neemt met ‘Zomerhit’, en wie weekend na weekend de oordoppen blijft invetten voor het volgende muziekbacchanaal. De eersten krijgen ons medelijden, de anderen alweer enkele nuttige tips voor hun volgende bestemming. Leveren die deze week: PUSH, The Priceduifkes en Ascendant Vierge.

PUSH: ‘Love Parade met zombies’

Bonzai Records-legende M.I.K.E. Push woont en werkt al jaren in The Big Apple, maar elke festivalzomer keert hij met pretoogjes terug naar ons Belgenland. Gisteren nog op Tomorrowland, op 19 augustus op Kamping Kitsch Club in Kortrijk.

MIKE DIERICKX «Ik vlieg drie keer per maand over de oceaan voor optredens, maar tijdens het festivalseizoen is dat onbegonnen werk. Twee maanden lang sla ik dus kamp op in mijn oude thuisstad Antwerpen, want échte festivals vind je alleen in België.»

HUMO Drie keer Tomorrowland heb je achter de rug, wat brengt de rest van de zomer?

DIERICKX «Voornamelijk kleinere festivals verspreid over het land: van het gezellige Rijvers in Lievegem tot het jonge, maar nu al spectaculaire Land of Love in Torhout. Grote festivals hanteren vaak exclusiviteitscontracten: wie op Rock Werchter staat, mag in die periode geen andere Belgische shows doen. Dan doet het mij meer deugd om elk weekend op kleinere podia te staan – en mijn portemonnee ook (lacht).

»Ik kijk vooral uit naar mijn debuut op Kamping Kitsch Club. Een onvergetelijke ervaring, volgens collega’s die me zijn voorgegaan. De enige vraag is nu: als welke soort johnny ga ik gekleed?»

HUMO Ga je ook op de weide met je marginaliteit pronken?

DIERICKX «Absoluut! Frank Verstraeten treedt er op, het is zijn comebackzomer. Wij kennen elkaar al járen, ik heb veel tijd in de Zillion versleten, achter én voor de draaitafels.»

HUMO Welke artiesten moeten zeker in ons lijstje?

DIERICKX «Technogodin Charlotte de Witte! In haar vette techno hoor je geregeld stevige trance, en dan ben ik toch altijd een beetje trots op ónze nalatenschap. Maar als wereldster had ze helaas maar één show op Belgische bodem deze zomer. Wie haar niet op Werchter zag, moet al uitwijken naar Lowlands in Nederland of Rock en Seine in Parijs.

»De female techno-clan slaat het glazen plafond aan diggelen. Meer bewijs: Amelie Lens op Pukkelpop en de geniale Indira Paganotto op Voodoo Village.

»Maar mag ik afsluiten met een oldskooltip?»

HUMO Daar rekende ik op.

DIERICKX «DJ Ghost, en niet alleen omdat hij mijn manager is (lacht). Hij is lid van het iconische Cherry Moon Trax en waar hij ook speelt, de tent gaat plat. Hij staat op bijna élk Belgisch festival, nu zaterdag kun je hem bezig zien op de Cherry Moon Night van de Lokerse Feesten.»

HUMO Net als in de wilde jaren 90?

DIERICKX (lacht) «Hopelijk toch íéts beschaafder. Ik herinner me hoe we met Bonzai Records een liveset speelden op het beruchte Love Parade-festival in Berlijn, op de site van een verlaten gekkenhuis. Het begon om acht uur ’s ochtends, dus iedereen feestte op een cocktail van slaapgebrek en ecstasy. Die mensen op die locatie: ik kan het nog niet bewijzen, maar daar moet ‘The Walking Dead’ wel op gebaseerd zijn! (lacht)»

The Priceduifkes: ‘All the way’

The Priceduifkes Beeld Geert Vanhertum

Het is niet omdat Groezrock begraven is dat er nergens meer te punkrocken valt. Koert straks de zaterdag van Pukkelpop op gang: Kristof ‘Lenny’ Lenaerts, hoofdvogel bij The Priceduifkes.

KRISTOF LENAERTS (zang) «Ik ben die dag heel benieuwd naar High Vis, Turnstile en Amyl and the Sniffers.»

HUMO Angèle is headliner: iets voor jou of te ver van je bed?

LENAERTS «Het ligt een eindje af van ons genre, maar dat houdt me niet tegen. Onze gitarist is zelfs naar Harry Styles gaan kijken in Werchter: moet kunnen.»

HUMO Thomas Valkiers van XINK tipte in deze rubriek het Pukkelpop-optreden van The Priceduifkes. Dit is je kans om iets terug te doen: ze spelen zondag.

LENAERTS «Bij dezen: ga dat zien! En als je er dan toch bent, ga dan ook naar onze vrienden van Captain Kaiser kijken.»

HUMO Waar trekt de punkrockfanaat nog heen deze zomer?

LENAERTS «De kenners stonden natuurlijk vorig weekend op Brakrock in Duffel, maar wie nog even geduld heeft, kan ik met plezier The Funhouse in Diepenbeek aanbevelen (13 en 14 oktober). Niet onbelangrijk: we vieren er het twintigjarige bestaan van The Priceduifkes. We spelen beide dagen, en hebben mee de line-up mogen vormgeven: The Kids komen, Cornflames, ook bekend als de groep van Eppo Janssen, en House Boat, een heel coole poppunkband uit New York.»

HUMO En voor wie het liever verder weg gaat zoeken?

LENAERTS «Dan moet je deze week in Slovenië zijn voor Punk Rock Holiday (8-11 augustus). Zelf ben ik er nog nooit geweest, maar het schijnt de moeite. Het festival duurt vijf dagen, en de wei is heel idyllisch gelegen naast een rivier. Misschien volgend jaar eens proberen om met The Priceduifkes op de affiche te raken.»

HUMO Welke groepen moeten met hoogdringendheid nog eens asiel aanvragen in België?

LENAERTS «Against Me! Ik heb ze eens gezien op Pukkelpop, en daarna nog een keer op vakantie in Florida: meesterlijke show. En schrijf dan ook maar op: Tenement. Die zijn zelfs nog nooit in België geweest, geloof ik.»

HUMO Welke Belgische groepen mogen eens ophouden met onder de radar te vliegen?

LENAERTS «Dan wens ik vooral Lotus en Get Well alle aandacht toe. De eerste komt uit Antwerpen, de tweede uit Sint-Gillis-Waas.»

HUMO Het overkomt de besten. Bij welke archetypische festivalbezoeker leun je zelf het dichtst aan?

LENAERTS «Als het festival me een beetje ligt, dan ga ik all the way. Ik sta klaar zodra de camping opent en vertrek pas weer na de laatste afterparty. De beste festivalherinneringen heb ik aan de zomer van 2003: niet omdat het de beste muziekzomer was, maar omdat het mijn eerste keer Pukkelpop en Graspop was. Die eerste voet op de wei: dat gevoel evenaar je nooit meer.»

Ascendant Vierge: ‘Niet om te lachen’

Ascendant Vierge Beeld Paul Marique

Voor de grootste ‘What the fuck?!’ van Pukkelpop moet u op vrijdag 18 augustus naar het duo Ascendant Vierge. De Brusselse Mathilde Fernandez zingt als een operadiva over het spervuur aan gabberbeats van de Franse producer Paul Orzoni, aka Paul Seul. Zet hitje ‘Influenceur’ op: je moet het horen om het te geloven.

PAUL ORZONI «De wonderlijke Mathilde begon als toetseniste in een metalband en maakte vervolgens in haar eentje experimentele pop. Ze vroeg mij op een dag om één van haar songs te remixen.»

MATHILDE FERNANDEZ «Paul heeft twee jaar in Amsterdam gewoond, waar hij verliefd werd op de gabbercultuur. Hij keerde terug naar Parijs en begon het invloedrijke collectief Casual Gabberz.»

ORZONI «We hebben een andere achtergrond, maar een zeer gelijklopende muzieksmaak. Het klikt tussen ons.»

HUMO Jullie verkochten dit jaar de AB uit en staan nu op Pukkelpop. Ooit al eens geweest?

ORZONI «Nee. Mijn kameraden noemen Pukkelpop de Vlaamse tegenhanger van Dour, dus dat belooft. Ik vind het zalig om op festivals te spelen waar het Frans niet de voertaal is. In Duitsland of Spanje zongen duizenden mensen onze songs mee. De meesten bootsen gewoon de klanken na, ze wisten niet wat ze precies zongen.»

FERNANDEZ «We moeten dringend eens nadenken over wat we zullen dragen op Pukkelpop. Tenzij we gewoon naakt optreden, natuurlijk.»

HUMO Wie willen jullie zelf aan het werk zien op Pukkelpop?

FERNANDEZ «Billie Eilish. Wel lastig: we spelen vijf minuten na haar op een ander podium.»

ORZONI «Limp Bizkit kan leuk zijn.»

FERNANDEZ «O, en Joost! We hebben hem ontmoet op een festival in Berlijn. Hij doet iets interessants met happy hardcore en noemt het gabberpop.»

ORZONI «Ik ben zot van dubstep, dus Chase & Status is een must. Ik wil ook naar 2ManyDJs. Hun aflevering ‘Cherry Moon on Valium’ op Radio Soulwax, met vertraagde Belgische techno en hardcore, was een enorme invloed.»

FERNANDEZ «Altın Gün zal de zon doen schijnen met hun Turkse psychedelica. En van mijn vrienden hoor ik veel over Rema, een opkomende Nigeriaanse rapper.»

ORZONI «Tot slot: Blawan en Sherelle, die donkere elektronica maken in het VK.»

HUMO Jullie speelden dit jaar op het toonaangevende Primavera. Hoe was dat?

FERNANDEZ «In Barcelona was het geweldig, we speelden om drie uur ’s nachts. Primavera vond dit jaar voor het eerst ook in Madrid plaats, een week later, maar dat viel tegen. De wei was dor en leeg, alsof niemand de weg naar de nieuwe locatie had gevonden. Het was blijkbaar meteen ook de laatste keer dat Primavera in Madrid plaatsvond.»

ORZONI «We hebben er wel Depeche Mode gezien: de max!»

HUMO Op 19 augustus zet het foute festival Kamping Kitsch Club de tenten op in Kortrijk, met onder meer Push, Tanja Dexters, Kate Ryan en Chippendales. Iets voor Ascendant Vierge?

ORZONI «Liever niet. Wij en onze kameraden doen ons uiterste best om de verguisde gabbermuziek in ere te herstellen. We maken deze muziek niet om te lachen.»

