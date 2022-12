Putain putain, c’était vachement bien: 12 concerten die het muziekjaar 2022 onvergetelijk maakten

Eindejaarslijstjes zijn geen exacte wetenschap en al helemaal niet als het over concerten gaat. Er waren er véél dit jaar, en veel goede. Als eerbetoon aan Het Jaar Dat Het Weer Mocht stelden we toch dit overzicht samen met ontbolsterend talent, gevestigde waarden, glorieuze rap, kwade punk, een malloot in een badjas en helaas ook twee concerten waarvan ook Magere Hein zo genoot dat hij de hoofdrolspelers heeft geprogrammeerd voor Rock Hemelrijk.

10) Kendrick Lamar in Sportpaleis

Je zal jouw peperdure felgehypete show maar volstouwen met voornamelijk nummers uit je gloednieuwe, weinig commerciële dubbelaar. Kendrick Lamar draaide er zijn hand niet voor om. In het Sportpaleis legde zijn concert meer dan ooit de klemtoon op conceptueel en kunstzinnig. Lees de ★★★★☆-recensie hier.

9) Fred Again.. in AB

Voor de show van de Britse beatbakker hadden zich nog eens vier AB’s aangemeld op Ticketswap. Wie binnen geraakte, zag de therapeut van een generatie in een grijze sweatsuit op het grote scherm verrijzen en trakteerden hem op het luidste applaus dat de AB in lange tijd hoorde. Lees de ★★★★½-recensie hier.

Fred Again, Pukkelpop 2022, Hasselt Beeld Koen Keppens

8) Fontaines D.C. in Trix

‘Fontaines D.C. is een band die straks gróót zal zijn’, kopte onze recensent op 9 april na een kolkende avond in Antwerpen. Z’n woorden waren nog niet koud of de Ieren begonnen aan een verschroeiende festivalzomer met hun plaat ‘Skinty Fia' onder de arm. Lees de ★★★★☆-recensie hier.

7) Little Simz op Pukkelpop

Waar we Simz tijdens haar laatste doortocht in de Brusselse AB nog te lieflijk en te vrolijk vonden, beschikte ze op Pukkelpop over de ijscoole attitude en de granieten tronie waar haar rotinnoverende hiphop al jaren om smeekt. Het ideale hiphopconcert bestáát! Lees de ★★★★★-recensie hier.

6) Selah Sue in AB

Selah Sue dreef al haar duivels uit in de Brusselse AB. De Leuvense zangeres croonde en krijste tot ze ei zo na door haar stem zakte. ‘Passie’ noemen ze dat. Lees de ★★★★☆-recensie hier.

Selah Sue in de AB met speciale gast Zwangere Guy Beeld Alex Vanhee

5) Turnstile in Muziekodroom

Een week voor hun show in Werchter kwam de band uit Baltimore al oogsten in wat achteraf gezien in wat achteraf gezien een van de laatste shows in de Muziekodroom zou worden. Zingen, brullen, huilen, lachen en bewonderen in een eindeloze samenhorigheid, aangelegd met condens vers van de muren en Cristal van ‘t vat. Lees de ★★★★☆-recensie hier.

4) Low in Trix

In haar laatste concert op Belgische bodem liet Mimi Parker samen met haar man Alan Sparhawk de Trix tintelen van de blijdschap. De concertzaal was een kapel geworden, besefte je toen na ‘Nothing But Heart’ het licht weer aan mocht, en door de kapel had een verrukkelijk gebed gewaaid. Lees de ★★★★1/2-recensie hier.

3) Phoebe Bridgers op Rock Werchter

Phoebe Bridgers, die in The Barn op Rock Werchter de ontroering van een heel festival in één set stopte. Phoebe Bridgers, die bewees dat zachte indie en kribbige folk ook nog massa’s kunnen vervoeren. Phoebe Bridgers, die met één schuine blik - een monkellachje dat je overtuigde van een diepe wederzijdse verstandhouding - je hart deed kloppen in je keel. Phoebe Bridgers dus! Lees de ★★★★★-recensie hier.

Phoebe Bridgers, RW22, 02072022, Koen Keppens Beeld Koen Keppens

2) Tool in Sportpaleis

Het eerste Belgische optreden van Tool sinds de release van ‘Fear Inoculum’ in 2019, hun eerste zaalshow in ons land sinds 2006, was een precisieaanval op de zinnen. De lichtinstallatie was die van een middelgrote luchthaven, het geluid even kristalhelder als allesdoordringend. Lees de ★★★★★-recensie hier.

1) Sons of Kemet op Pukkelpop

In de lucht hing omstreeks negenen alleen maar de stank van Afscheid. Afscheid van een festival, afscheid van een vier dagen oude onderbroek, maar vooral: afscheid van een wereldgroep. Sons of Kemet walste in Kiewit voor de allerlaatste keer een menigte plat. Lees de ★★★★★-recensie hier.

Hors catégorie: Arno in AB

Nog één keer trapte le plus beau de AB liefdevol in de maag: hier sprak levenslust, balorigheid, het absolute onvermogen om zelfs maar een minuutje grijs te zijn. Het publiek werd een notaris die het testament wild parafeerde: c’est magnifiiique. Lees de ★★★★☆-recensie hier.

Horser catégorie: Marc Rebillet op Pukkelpop

‘More is more’ is het devies van de ‘Loop Daddy’, die zijn sets in boxershort en kamerjas bij elkaar improviseert: meer chaos, meer hype, meer onzin, meer sterren. Op het einde zong hij crowdsurfend, terwijl hij champagne over het publiek lag te spuiten. Het minste dat je kan zeggen, is dat Marc zijn beste leven leeft. Lees de ★★★★★★★★★★★★-recensie hier.