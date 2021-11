Queens of the Stone Age, Beck, Jamie XX: Rock Werchter brengt licht in de duisternis met 16 nieuwe namen

Nu de donkere uren al maar talrijker worden, verrast Rock Werchter met muzikaal licht in de duisternis. Het festival heeft 16 namen aan de affiche toegevoegd. Bij dat bont allegaartje zijn onder meer Queens of the Stone Age, Beck, Jamie XX, Pixies, Jorja Smith, HAIM, The Streets en Phoebe Bridgers. Zij vervoegen de al eerder aangekondigde Pearl Jam, Metallica en Red Hot Chili Peppers.

Het is nog 218 dagen wachten tot de start van Rock Werchter 2022, maar de affiche van het festival krijgt al aardig vorm. De organisatie voegde vandaag 16 nieuwe namen toe aan de line-up:

Donderdag 30 juni zullen Pixies, Beck en HAIM te horen zijn over de Brabantse wei. Pearl Jam was al vastgelegd als headliner voor die dag. Vrijdag 1 juli is het de beurt aan Queens of the Stone Age, Moderat, alt-J, The Streets en Sam Fender. De tickets voor die dag zijn allemaal al de deur, wat niet mag verbazen als je weet dat het al even vastlag dat Metallica dan de Mainstage bestijgt.

De dag na al dat trommelvliesgeweld mogen Jamie xx, Jorja Smith, Bicep Live, Nothing But Thieves en Phoebe Bridgers het beste van zichzelf geven. Zij kunnen in de backstage verbroederen met de al eerder aangekondigde Imagine Dragons, Twenty One Pilots en Faith No More. De verantwoordelijkheid om waardig af te sluiten wordt voorlopig gedeeld door Keane, Polo G en Sum 41, die samen met Red Hot Chili Peppers en The Killers de affiche van zondag bekleden.

De twee vorige edities van Rock Werchter konden niet doorgaan door u-weet-wel-wat, maar in 2022 is de wei weer ingeboekt, deze keer van 30 juni tot en met zondag 3 juli. De dagtickets voor vrijdag zijn dus al de deur uit, maar combitickets en dagtickets voor de andere festivaldagen zijn nog steeds beschikbaar.