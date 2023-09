Raar, raarder, Squid. De chronisch tegendraadse artrockpostpunk van de band uit Brighton kwam onlangs niet helemaal tot zijn recht in de grote KluB C op Rock Werchter. Maar eind deze week, donderdag 7 september, zou de Ancienne Belgique goed op maat gesneden moeten zijn. In de ideale omstandigheden verwart de band rond zanger-drummer Ollie Judge net zo hard als ze begeestert. Topsongs als ‘Undergrowth’ en ‘G.S.K.’ krabben uitsluitend waar het niet jeukt, en werken in gelijke mate op de dansbenen als op de zenuwen. Squid pro quo!

HUMO Jullie heten Squid omdat jij ooit net niet stikte in een paar calamari. Lagen er euh, andere namen op de brainstormtafel?

OLLIE JUDGE «Bijna heetten we House Red – als in: de rode huiswijn van een restaurant (lacht). Belachelijke naam, en dus nog nét iets slechter dan Squid.

»‘Bright Green Field’ was de titel van onze eerste plaat, en vooral daarvoor hadden we een lange lijst alternatieven. (Leest af van een foto op zijn gsm) ‘Data Glove’ stond bovenaan dat lijstje, maar dat klinkt – nu ik het opnieuw zie staan – kinky, op het onnozele af. Andere opties die ook even in aanmerking kwamen: ‘City Center’, ‘Village Envelope’, ‘Desktop Super Highway’, ‘Mega-junction’. ‘Decorative Flourish II’, ‘Nervous Laughter’... De namen zijn verzonnen tijdens een avond in de pub. Dat is duidelijk te merken, want verderop de lijst wordt de spelling steeds gênanter.»

HUMO Herinner je je het moment dat je besefte talent te hebben voor muziek?

JUDGE «Als tiener maakte ik veel elektronische tracks. Ik zette die allemaal online, en toen ik plots doorhad dat die vaak en over de hele wereld gedownload werden, was dat... raar en leuk tegelijk. Raar en leuk: ook een samenvatting van mijn carrière bij Squid. Nu reis ik door Europa om de nieuwe plaat te promoten: ik krijg veel complimenten voor onze muziek, en minstens de helft daarvan is onterecht: ook bijzonder.»

HUMO Willekeurige vraag van de week: wat is volgens jou het grootste dier dat je met de blote handen de baas kan?

JUDGE (lacht) «Sowieso de beste vraag sinds lang. Maar mijn blote handen stellen weinig voor. (Denkt na) Een muis?»

HUMO Of een zwaan? Jullie namen het recente ‘O Monolith’ op in een studio met een venster dat uitkeek op een vijver met enkele zwanen.

JUDGE (ernstig) «Nee, want zwanen hebben een heel gespierde nek waarmee ze ledematen kunnen breken.»

HUMO Zijn sommige Squid-fans zo toegewijd dat je er schrik van krijgt?

JUDGE «Er is een Amerikaans koppel dat ons een zevental concerten na elkaar is blijven volgen, maar zij waren vooral lief. En mijn ouders zijn naar Frankrijk verhuisd, dus als we daar optreden staan zij altijd op de eerste rij. Maar van hen ben ik niet bang... meer.»

HUMO Ging je ooit op muzikale pelgrimstocht?

JUDGE «Ik ben in Berlijn eens langs de Hansa-studio’s gepasseerd omdat David Bowie daar ooit heeft opgenomen.

»Ook een aanrader: met een paar Squid-collega’s ging ik in New York naar Dream House, een installatie van de experimentele componist La Monte Young. Eigenlijk is het een heel klein appartement: je betaalt 10 dollar om er een kamer binnen te stappen met daarin niets anders dan twee gigantische speakers. Daaruit speelt dan één langgerekte drone. Non-stop, 24 op 24. Heel luid, maar vreemd genoeg ook meditatief. Ik deed mijn schoenen uit en ging er languit op de grond liggen om het geluid in me op te nemen. Toen ik de kamer binnenstapte, had ik een kater – achteraf was die weg. Dus het was op zijn minst medisch verantwoord.»

HUMO Heb ik het goed dat jullie onlangs hebben opgetreden met Tom Jones?

JUDGE «We speelden op dezelfde avond op dezelfde locatie, maar het was in verschillende zalen. Na ons optreden hebben we nog een paar van zijn nummers kunnen meepikken. Indrukwekkend: hij is intussen 83, maar vrouwen van middelbare leeftijd kunnen hun onderbroek nog altijd niet aanhouden tijdens een Tom Jones-concert. Achteraf lagen er zeker 15 op het podium.»

HUMO Wat gooien jullie fans je toe tijdens een concert?

JUDGE (denkt na) «Na een optreden vond ik eens een bezweet T-shirt met het woord ‘twat’ (‘oetlul’, red.) op gedrukt. Of de fan in kwestie daar ook iets mee wilde zeggen, is onopgehelderd gebleven.»

‘O Monolith’ is uit bij Warp. Squid speelt op donderdag 7/9 in Ancienne Belgique, Brussel.

