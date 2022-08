Rage Against The Machine annuleert show in het Sportpaleis

In de categorie ‘niemand wil dit lezen’: een persbericht van een concertzaal dat begint met de woorden ‘om medische redenen’. Ook nu weer niet: om medische redenen zegt Rage Against The Machine zijn langverwachte Europese tournee en dus ook zijn show in het Sportpaleis op 1 september af.

“Zack de la Rocha heeft het advies gekregen dat de Britse en Europese tournee van Rage Against The Machine niet kunnen doorgaan", laat de band weten. “We kondigen deze afzegging aan met diepe teleurstelling.” De band speelt vandaag, morgen en zondag nog drie shows in het New Yorkse Madison Square Garden, daarna keert De La Rocha terug naar huis voor rust. De groep kondigt geen nieuwe data aan, de tickets worden automatisch terugbetaald. Hun Sportpaleis-show had hun eerste Belgische optreden in veertien jaar tijd moeten worden.

Het is niet het eerste concert dat deze zomer geannuleerd wordt. Begin deze zomer zegde Sam Fender af Rock Werchter, ook de afzeggingen van Metallica en Red Hot Chili Peppers hingen daar even in de lucht boven het hoofdpodium. In Brugge stuurden Robert Plant en Allison Kraus pas op het laatst hun kat naar het Cactusfestival en de organisatie van Pukkelpop kreeg al van tien bands te horen dat ze niet zouden komen, waaronder Limp Bizkit. Deze week zegde postpunkband Yard Act shows in Duitsland, Zweden en Noorwegen af omdat de band rust nodig had na te veel toeren.

Lees ook Limp Bizkit zal dan tóch te horen zijn op Pukkelpop... dankzij coverband Bizkit Park

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: