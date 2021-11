Rammstein straalt nieuw nummer door naar weerloze astronaut in ruimtestation

Extreemrechtse boodschappen: gerecht valt 3 Delhaizes binnen

In space no one can hear you scream: Rammstein heeft een nieuw nummer klaar, en heeft dat in première laten gaan door het na afwerking door te stralen naar de Franse astronaut Thomas Pesquet, die weerloos baantjes rond de aarde maakt als bewoner van het ISS, en dus geen enkele valabele vluchtroute voorhanden heeft als pakweg Rammstein een nieuw nummer wil uitproberen op een levend testsubject TTT Pesquet heeft het niet onder de markt, want eerder dit jaar probeerde ook Coldplay de single ‘Higher Power’ op hem uit. Met de vergeefse vluchtpoging die de fransoos toen ondernam, brak hij net niet het record ‘Langste ruimtewandeling ondernomen door iemand die onderwijl de longen uit z’n lijf schreeuwt’

Kanye West – die we officieel nu eigenlijk Ye horen te noemen, maar ach wat – verkoopt zes auto’s die tot voor kort geparkeerd stonden op zijn ranch in Wyoming, die hij eerder al te koop aanbood. De zes Fords variëren in grootte van ‘alleen al de richtingaanwijzer verbruikt ongeveer een halve tank per minuut’ tot ‘uitsluitend vol te gooien met het hout van bedreigde oerbossen en inferieure auto’s genre Dacia Sandero’ TTT Die van Metallica hebben het in hun hoofd gehaald om binnenkort een onlineseminarie aan te bieden over hoe je veertig jaar lang een duurzame groepsdynamiek gaande houdt TTT De les zal bestaan uit een integrale vertoning van de documentaire ‘Some Kind of Monster’, gevolgd door een simpel tweestappenplan: 1. Doe nu het exact tegenovergestelde van wat u net gezien hebt. 2. Klaar

Dat is lef hebben: de organisatie van Rock Werchter heeft niet alleen aangekondigd dat de editie van volgend jaar geplaagd zal worden door een optreden van Imagine Dragons, ze liet ook weten dat ze de ticketprijzen verhoogt. Alsof iemand je van de fiets rijdt met z’n Mercedes, uitstapt en zegt, terwijl hij naar z’n gedeukte bumper wijst: ‘Zo, vriend, dát gaat je wat kosten’ TTT ‘Het leven is de voorbije maanden duurder geworden, en dat is in de festivalwereld niet anders’, aldus Herman Schueremans. Alsof u wél nog geld voor een festivalticket zult hebben na de jaarafrekening van uw elektriciteit TTT Een combiticket voor Rock Werchter zal voortaan 266 in plaats van 243 euro kosten. Voor een dagticket hoest u 125 euro op (was: 110 euro). Het goede nieuws: wie vóór december koopt, betaalt de oude prijs

Benjamin Vallé, oprichter van de Zweedse postpunkgroep Viagra Boys, is op 47-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is niet meegedeeld TTT Hopen dat Vallé als laatste saluut de stugste rigor mortis sinds mensenheugenis laat optekenen TTT De concertreeks van KISS in Las Vegas – de groep zou Céline Dion-gewijs enkele maanden optreden in één van de vele plaatselijke casino’s – is geschrapt. Lokale media hebben het over ‘soft ticket sales’. Lees: het kon niemand wat schelen TTT Voor u te veel medelijden krijgt met KISS, citeren we nog eens Gene Simmons toen die in Rolling Stone al likkebaardend uitkeek naar de concertreeks: ‘Sommige dingen liggen je na aan het hart, andere betekenen meer voor je zakken. In dit geval vallen die twee mooi samen’ TTT Eerlijk: het gebeurt ook maar zelden dat die twee bij Gene níét samenvallen