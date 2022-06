Reggae, rumba en natuurlijk Mr. Boombastic: deze acts móét u zien op Couleur Café

Voor het eerst sinds 2019 is er weer Couleur Café in de schaduw van het Atomium en van de kastanjelaars, de esdoorns en de beuken in het feeërieke Ossegempark. Humo’s parcours begint op vrijdag 24 juni bij een Senegalese nachtegaal en eindigt twee dagen later bij een strijd- en dansbare bezwering van een stel Zuid-Afrikanen. Daartussen: hip, hop, dub, reggae, oud, jong, Koffee, STIKSTOF, Niveau 4 en behoorlijk wat popmuziek uit Nigeria.

YOUSSOU N’DOUR

Vrijdag: Red Stage

’t Zal voor veteraan Youssou N’Dour nog wat vroeg zijn voor un grand bal met dansbommen vol percussie zoals ‘Dem Dem’. Geen probleem: N’Dours groep Super Étoile de Dakar heeft ook prachtige, door keyboards gedragen anthems in de aanbieding.

ZWANGERE GUY

Vrijdag: Red Stage

FRONTAL SOUNDSYSTEM

Zaterdag: Green Stage

STIKSTOF

Zondag: Red Stage

Terwijl u ‘Stranger Things’ en ‘Peaky Blinders’ zat te bingen, heeft de grote STIKSTOF-Zwangere Guy-Frontal Soundsystem-familie de twee grote podia van Couleur Café voor zichzelf gereserveerd. Om er een oude Stikstof-lyric bij te halen: ‘Frontal, frontal / de clique komt naar binnen en ge weet dat de bom valt.’

KOFFEE

Vrijdag: Red Stage

Amper 22 is Mikayla ‘Koffee’ Simpson, maar ze durft haar nieuwe debuutplaat ‘Gifted’ wel te beginnen met een sample van ‘Redemption Song’ van Bob Marley. Koffee slingert zich, zonder ook maar één moment geforceerd over te komen, door verschillende ritmes en genres. Veel van haar tunes zijn feelgoodhits. Als ze ook de vijf kleppers van haar ep ‘Rapture’ uit 2019 brengt, geholpen door haar roots-reggaeband, wordt het dansen tot voorbij de mengtoren.

LILA IKE

Zaterdag: Red Stage

Ook Lila Iké is een jonge reggaevrouw, één die meer soul en r&b bij haar reggae voegt dan haar conculega Koffee. Nu u hier toch bent: van beide beloften is op YouTube een mooi Tiny Desk-concert te vinden.

THE COMET IS COMING

Vrijdag: Green Stage

21ste- eeuwse, ‘profetische, magnetische en ongelooflijk energetische’ jazz van een powertrio met toetsenist Danalogue, drummer Betamax en saxofonist Shabaka Hutchings. Die laatste is ook bekend van Sons of Kemet en Shabaka & the Ancestors.

LEE FIELDS

Zaterdag: Green Stage

Lee Fields zingt al sinds de jaren 60 en wordt Little JB genoemd omdat zijn karakterkop én zijn stem op die van James Brown lijken. Vanuit een andere hoek kijken en luisteren wij evengoed naar Sam Cooke en Otis Redding.

YEMI ALADE REMA

Zaterdag: Red Stage

OMAH LaY

Zaterdag: Green Stage

MR. EAZI

Zondag: Green Stage

Bent u klaar voor de Grote Overname door Nigeria? Het land stuurt drie zonen en één dochter uit. Op Couleur Café 2019 vonden wij de waanzinnig succesvolle Nigeriaanse afrobeatprins WizKid maar niks: veel rhymes stonden op tape, en soms zong WizKid zelfs zijn eigen refreinen niet. Aan de nieuwe lichting om te bewijzen dat het beter kan.

IAMDDB

Zaterdag: Green Stage

Toen Diana De Brito op haar 6de van haar geboortestad Lissabon naar Manchester verhuisde, sprak ze geen woord Engels. Maar ze hield wel meteen van de Mancunians, die geen lor gaven om wat anderen van hen dachten. In de schoolmusical ‘Grease’ kreeg ze de rol van badgirl Betty Rizzo. In 2015 speelde ze in Angola jazz met haar vader; terug in Engeland begon ze die jazz te mengen met modernere geluiden. Plots werd Diana De Brito IAMDDB. Wat een flow!

FALLY IPUPA

Vrijdag: Red Stage

De urban rumba van de Congolees Fally Ipupa is de middelgrote zalen ontgroeid: dit wordt zijn eerste grote show in België. Volstrekt overbodige bedenking: zou de man weten dat Zwangere Guy een song naar hem heeft vernoemd? (Voor de volledigheid: ‘Fally Ipupa’ staat op ‘BRUTXXL’.)

DIVERSE DJ’S

Vrijdag, zaterdag, zondag: Dub Stage

De Dub Stage is onze favoriete dansplek in het bos. Veel dj’s gebruiken één platendraaier, na de A-kant met vocalen volgt vaak de instrumentale B-kant. Niemand heeft oog voor de dj’s, iedereen staat voor een muur van zelfgemaakte klankkasten, een soort van klaagmuur om voor te gaan skanken. Jah openbaart zich vooral via de subbassen.

SHAGGY

Zaterdag: Red Stage

Wij kennen uit het blote hoofd drie héél goeie redenen waarom Shaggy op Couleur Café de hoofdact wordt die het meeste volk zal lokken. Eén: ‘Angel’. Twee: ‘Boombastic’. Drie: ‘It Wasn’t Me’.

BCUC

Zondag: Green Stage

Deze band komt uit Soweto, Zuid-Afrika. BCUC staat voor Bantu Continua Uhuru Consciousness. Hun bezwerende ritmes zitten vol punkvibes en psychedelica. Zoek op YouTube anders gewoon eens naar ‘BCUC – Live at Le Guess Who?’ – wédden dat we u zondag voor de Green Stage terug zullen zien?

NIVEAU4

Zaterdag: Green Stage

Al voor de vijfde keer brengt het project Niveau4 de nieuwe lichting Belgische rappers (m/v/x) samen op Couleur Café. Sinds 2019 worden de mc’s begeleid door twee jazzbands tegelijk: Echt! en Commander Spoon. De uitverkorenen van 2022 zijn Rare Akuma, RonnyHuana, Narko T, STACE, Dushime, Roswein en de 22-jarige Shaka Shams.

HUMO In ‘Home’, op je nieuwe ep ‘Action Only Volume 2’, rap je dat je vroeger meer van Engeland hield dan van Antwerpen. Verklaar je nader.

SHAKA SHAMS «Tot mijn 15de ben ik elk jaar met vakantie gegaan bij mijn familie in Bournemouth, de kustplaats ten zuiden van Londen. Ik vond alles daar gewoon béter: de muziek op de radio – rock en garage – maar ook hoe mensen erbij liepen. Ik maakte er ook sneller vrienden. En in augustus gingen we elk jaar naar het Carnival-festival in Londen: reggae, dancehall, al die muziek uit de Caraïben. Wat een ervaring!»

HUMO Nu je al twee ep’s met die titel hebt gefabriekt: waarvoor staat ‘Action Only’ eigenlijk?

SHAMS «Hij betekent zoveel als ‘alleen daden’. Ik wil ermee zeggen dat ik nog te jong ben om over mezelf te vertellen.»

HUMO Op ‘Moeras’ van STIKSTOF horen we: ‘Ze zeggen dat ik rap zoals ik ‘FIFA’ speel’. Met welke game mogen we jou associëren?

SHAMS «Ik rap zoals ik vroeger ‘Tekken’ speelde. Niemand kon van me winnen!»

HUMO Zou jij ook beatmaker kunnen worden?

SHAMS «Nee. Ik koop al mijn beats op thaibeats.com, zoals iedereen. Maar ik zoek beter dan de rest (lacht). Ik zal nooit een beat kopen die al miljoenen keren is aangeklikt: daar hebben er al te veel op gerapt. Ik heb al rechtenvrije beats gekocht voor 50 euro, maar ik heb ook al 250 euro neergeteld omdat de producer rechten vroeg.

»Nee, ik heb niet het gevoel dat ik mijn tijd verdoe. Ik zoek graag naar schatten, zoals underground-dj’s delven naar dansbare tracks die niemand kent. En als ik er één gevonden heb, ga ik onmiddellijk aan een track werken.»

HUMO Tot slot: welke niet-muzikale droom heb je nog?

SHAMS «Ik wil graag een anime schrijven – je weet wel: die op strips gebaseerde Japanse animatiefilms. Die mag pas af zijn als ik dertig ben en weet of mijn verhaal het waard is om er geld en tijd in te steken.»

HUMO Afspraak in 2030!

Couleur Café, van vrijdag 24 tot zondag 26 juni op het Atomiumsquare in Brussel

