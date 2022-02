Relatie uit? Dan is er het wraakdecolleté

Actrice Julia Fox, alweer ex van Ye, verscheen bij LaQuan Smith met vrijwel blote borsten onder een weinig verhullend decolleté. Geen ophef maar wraak, zo werd het gezien: een dikke middelvinger naar de man die haar zes weken lang gebruikte.

De show in New York startte meer dan een uur te laat, meestal een teken dat er een celeb meeloopt of de show zal bijwonen. In het geval van ontwerper LaQuan Smith is dat niet vreemd, Lady Gaga, Beyoncé en Rihanna zijn al eens gefotografeerd in een ontwerp van hem, of ze liepen mee in zijn show.

Hailey Bieber droeg afgelopen zomer een kokerrok met crop top van LaQuan tijdens een bezoek aan de Franse president Macron. Critici noemen de opzichtige stijl van de 33-jarige ontwerper uit Harlem ordinair, feit is dat hij zich in korte tijd heeft weten op te werken tot een van de lievelingen van met name performers.

Zijn eerste echte show gaf Smith afgelopen september op het dak van het Empire State Building, een magischer locatie is er niet op Manhattan. Dit keer koos hij voor een minder spectaculaire privéclub op Wall Street, maar de show werd wel geopend door Julia Fox. Meer it-girl, om een populaire term uit de jaren negentig te gebruiken, is er momenteel niet. Fox domineert het internet. Iedereen die de klucht rond Kanye West en Kim Kardashian een beetje heeft gevolgd, begrijpt waarom.

Fox en West ontmoetten elkaar afgelopen Oud & Nieuw op een feestje in Miami, en gingen vandaar op een zes weken durende tournee, die – naar achteraf blijkt – vooral bedoeld was om ex Kim jaloers te maken. Waarom een 33-jarige arthouseactrice met een baby van één zich daarvoor leent, is de vraag. Dat iemand met plezier overal opduikt met een man aan haar arm met spooky witte contactlenzen of een zwarte kap over zijn hoofd, is even opmerkelijk. Dat een nieuwe vriendin zich laat klonen tot een kopie van een ex is bizar.

Tattoojumpsuit

Hoewel Fox daar zelf als diehard Kardashianfan al mee was begonnen. In september verscheen ze op een feestje van schoenontwerper Christian Louboutin in Parijs in een transparant gestreept Jean Paul Gaultier tattoojumpsuit, die als een tweede huid om haar lichaam lag. Kim Kardashian droeg iets soortgelijks in 2018, vintage Gaultier, naar de People’s Choice Awards. Maar daar hielden de copycat crop tops, jumpsuits en zelfs het haar en de make-up niet op. Ook Fox’ LaQuan Smithjurk leek verdomd veel op een gewaagder exemplaar van Kim.

Zo liet Kim Kardashian zich op 17 february 2019 zien in Los Angeles. Beeld GC Images

Allereerst was daar de spontane, door Ye geregisseerde fotoshoot in een restaurant in New York, de kersverse tortelduifjes letterlijk rollebollend over de vloer te midden van dinerende gasten, die het overigens hartstikke leuk vonden, jubelde Fox later in Interview magazine. Daarna was er nóg een verrassing: Ye had een hotelsuite gehuurd met een lading designerkleding die geheel mee naar huis mocht. Ye heeft er namelijk een handje van om het uiterlijk van zijn liefjes volledig te kneden. Fox vond het prima. ‘It felt like a real Cinderella moment.’

Op haar verjaardag verraste de hiphopmogul al haar vriendinnen met een Hermès Birkin bag. Kers op de taart van de paparazzi was een close-up van de grotesk tongende Ye en Julia tijdens de Parijse coutureweek, waar ze drie dagen lang in matching denim of leren outfits verschenen.

Publiciteitsstunt van beiden? Zou kunnen, tot het sprookje eindigde met de vernedering van Fox, toen Ye op Valentijnsdag – voor het oog van zijn 13,9 miljoen Instagramvolgers – een truck met laadbak vol rode rozen naar het huis van zijn ex stuurde. Diezelfde avond verscheen Fox op de catwalk van LaQuan Smith in wat door de Britse en Amerikaanse pers de ultieme wraakjurk werd genoemd: zwart, strak om het lichaam, met een kunstig gesneden decolleté met underboob, oftewel, de helft van de borst er onderuit piepend.

Ook J-Lo, hier op de rode loper met Ben Affleck in Venetië, toont graag haar sociale status. Beeld Barcroft Media via Getty Images

I’m here to bring sexy back, is het motto van LaQuan, die ooit uit armoede patronen uit krantenpapier knipte en zichzelf alles leerde op de naaimachine van zijn oma. Zijn asymmetrische cut-out jumpsuits zijn een regelrechte concurrent van Kim Kardashians Skimms-shapewearlijn, die de wulpse lichaamsvormen benadrukt. Met name heupen en billen, maar ook borsten, al dan niet onnatuurlijk.

“Dat implantaten gevaarlijk kunnen zijn, lijkt velen niet te deren,” zegt Bianca du Mortier, conservator Kostuum van het Rijksmuseum, die zich ook verbaasde over het zeer ruime decolleté van J-Lo op het Filmfestival in Venetië. “De onnatuurlijke borst is nog steeds het statussymbool en toont ook: ik kan het mezelf veroorloven.”

Klein en kogelrond

Dat borsten erotisch zouden zijn, is overigens een aangeleerd concept, zegt Du Mortier. Van de 16de eeuw tot begin 20ste eeuw duwden korsetten borsten ‘in-your-face tot onder de oksel’. Maar in de 18de eeuw werden ze niet als erotisch ervaren. “Vrouwen waren toen non-stop zwanger en borsten werden vooral gezien als melkfabriekjes. Hoe we borsten ervaren, is afhankelijk van culturele en historische context, maar het schoonheidsideaal is vooral al heel lang: de kleine kogelronde borst. In de 18de eeuw moest een borst in de hand van een man passen, zo staat beschreven in etiquetteboeken.”

“In achttiende-eeuwse jurken bevond de halsuitsnede zich een tijd ónder de borst, maar daar ging wel braaf een transparant doekje overheen. In Nederland was dat niet zo extreem, maar als burgervrouwen in Frankrijk hun tepels lieten zien, deden ze dat aan het hof in Versailles juist niet. En als burgervrouwen hun borsten verhulden, gooide men aan het hof het decolleté juist open: het draait allemaal om status. Ik mag het wel en ik kan het betalen.”

Momenteel zijn we preutser dan in de jaren tachtig en negentig, toen zo’n beetje elke vrouw topless op het strand lag. Als Kim Kardashian nu in een minibikini in zee dartelt plakt ze haar tepels af, maar mogen we wel allemaal zien dat ze een Braziliaanse butt lift heeft gehad.

De erotiek van de borst is een cultureel concept. LaQuan Smith speelt er graag op in. Beeld Getty Images

De obsessie met fysieke perfectie is volledig uit de hand gelopen, zo valt ook te lezen in het onlangs verschenen boek Intact van Clare Chambers, hoogleraar politieke filosofie aan de universiteit van Cambridge, een pleidooi voor het ongemodificeerde lichaam. Wat vrouwen willen uitdragen met die operaties is hun hoge status in de maatschappij en vruchtbaarheid, om zo hun rivalen de loef af te steken, stelt Chambers. Zodoende is er een continue druk op ons uiterlijk, die varieert van iets eenvoudigs als een oogschaduw (denk Fox’ zwarte pandaogen), tot aan een Braziliaanse billenlift.

Het nieuwe normaal in kapitalistische landen gaat steeds meer de kant op van ingrepen. Waardoor vrouwen met een klein budget naar landen reizen waar vage dokters aan ze mogen sleutelen. Het risico dat ze de ingreep met de dood moeten bekopen nemen ze voor lief. Er ligt een taak, stelt Chambers, om tegenwicht te bieden aan die trend door te rebelleren tegen de sociale hiërarchie die is ontstaan door lichaamsverschillen.

Kim Kardashian staat nog steeds boven aan de ladder. Skimms was afgelopen juni volgens The New York Times 1,6 miljard dollar waard.

