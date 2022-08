Remi Wolf op Pukkelpop: feesten met een badass bitch

Bang! Remi Wolf begon eraan alsof ze van bij het begin de eindsprint had ingezet. Ze verscheen als een duiveltje uit een doosje, springend en huppelend, in een ADHD-roes van heb ik je daar.

De kleurrijke Californische smakte meteen een rotenergiek ‘Liquor Store’ op onze bek en ook ‘Anthony Kiedis’, niet alleen een eerbetoon aan de Chili Peppers-frontman, ook aan haar Siciliaanse moeder en Russisch-Perzische vader. Wolf is een extraverte krullenbol met wie het ongetwijfeld gezellig feesten moet zijn.

Haar overload aan spunk - deels Duracelkonijn, deels Sergio Quisquater - werkte aanstekelijk. Ze wilde weten hoeveel ‘badass motherfucking bitches’ in de tent stonden en of we ons soms als een ‘Mega whiny self-deprecating, self-loathing cunty-ass asshole bitch’ voelden. Verhip, ze heeft met onze therapeut gepraat, denk je dan. Maar Wolf had het vooral over zichzelf- oef! - ter aankondiging van ‘Sexy Villain’.

Wolf draagt een stevig rugzakje. Ooit stond ze bol van sociale stoornissen en angstaanvallen, depressie, vervreemding en een knoert van een alcoholverslaving. Memorabele quote uit een interview met NME: ‘I used to have a lot of social anxiety. I would go to a party and feel like I was getting attacked by weird laser beams of energy. But also, I was always really horny.’ Yep, dat type.

Als tiener deed ze aan alpineskiën op Olympisch niveau. Kort daarna probeerde ze een zangcarrière aan te zwengelen door deel te nemen aan ‘American Idol’. U leest het: Remi Wolf is nergens bang voor. Ook niet van platgecoverde pophits uit de jaren 2000, zo bleek toen ze in de marquee plots een zwoele versie van Gnarls Barkleys ‘Crazy’ bovenhaalde. Ze kwam er verdorie mee weg, dankzij haar fenomenale, rauwe Janis Joplin-achtige bluesstrot. Ze deed hetzelfde met ‘Electric Feel’ van MGMT: binnenstebuiten keren en volpompen met funky rhythm & blues. Goeie begeleidingsband trouwens!

Talentje hoor, alleen moet ze nog leren doseren. De epileptische drukdoenerij wat kanaliseren. Haar beste song, het superbe ‘Photo ID’, klonk hitsig en koket tegelijk, een beetje zoals ‘Erotic City’ van Prince. Alle puzzelstukjes vielen er keurig op hun plek. Gaaf!

