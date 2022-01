Rick James (die van ‘Super Freak’) onverbloemd op Canvas: ‘In dit #MeToo-klimaat was het belangrijk dat ik hem niet als een soort R. Kelly wegzette’

Canvas zet donderdag een goeie – want niets verbloemende – documentaire over het leven van Rick James op het menu, de in 1948 als James Ambrose Johnson Jr. geboren uitvinder van de funk-’n-roll, tevens ultieme bad boy der r&b. Een absolute aanrader, ook wanneer u net als wij geen ‘Super Freak’ meer kunt horen.

Sacha Jenkins (regisseur) «Een paar jaar geleden las ik ergens dat Rick James nog ooit in een band had gespeeld met Neil Young, een van mijn favoriete muzikanten: dat volstond om mijn interesse te wekken, waarna ik wat verder in zijn levensverhaal ben gedoken. Toen ik erachter kwam dat hij naar Canada was gevlucht om niet naar de Vietnamoorlog te hoeven gaan – zo heeft hij Neil dus ontmoet – begon het me te dagen dat er misschien wel een documentaire inzat. Ook al omdat ik, als zwarte Amerikaan, altijd geboeid ben geweest door de strijd van zwarte artiesten om erkend te worden.»

– De grote ommekeer in Rick James’ leven kwam met ‘Street Songs’, de plaat waarmee hij in ’81 een wereldster werd. Hij raakte verslaafd aan crack en aan vrouwen, belandde in de gevangenis en stierf uiteindelijk op zijn 56ste aan een hartaanval. Die donkere kant komt uitgebreid aan bod in uw documentaire.

Jenkins «Ik kon het goed vinden met Ricks dochter Ty, die zijn nalatenschap beheert. ‘Je vader was geen heilige,’ heb ik tegen haar gezegd. ‘Dus dat wil ik ook niet van hem maken. Maar ik beloof je dat ik fair zal blijven: in dit #MeToo-klimaat is het belangrijker dan ooit dat ik hem niet als een soort R. Kelly wegzet.’ Ze heeft me haar vertrouwen gegeven, en al zeg ik het zelf: ik heb het niet beschaamd.»

Bitchin’: The Sound and Fury of Rick James, Canvas, donderdag 6 januari, 23.15

