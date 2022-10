Rihanna maakt comeback met nieuwe single

Eindelijk, de Rihannasance is aangebroken! Al jaren wachten fans op nieuw werk en bij haar aankondiging van haar Super Bowl halftime show gingen harten van muziekhebbers aller landen sneller slaan. Toen zowel zij als Marvel een niet zo subtiele teaser postten deze week, bestond er geen twijfel meer. En kijk, het is zover: een nieuwe Rihanna-song. Vers van de pers.

Bijna zeven jaar na haar laatste album ‘ANTI’, twee jaar na haar laatste feature (bij PartyNextDoor), maar amper vier maanden na de geboorte van haar baby met A$AP Rocky, is er opnieuw enig teken van muzikaal leven van de zangeres uit Barbados.

‘Lift Me Up' is naast de comeback van Rihanna ook het eerste nummer van de ‘Black Panther 2'-soundtrack en een ode aan de aan kanker overleden hoofdrolspeler Chadwick Boseman. Geschreven door Tems (één van de grootste muzikale talenten uit Afrika ), Ludwig Göransson (de producer en componist die een Oscar won voor de eerste ‘Back Panter’-soundtrack), Ryan Coogler (de regisseur van beide films), en de popprinses zelf natuurlijk.

Na het gigantische succes van de eerste ‘Black Panther’-soundtrack, dat praktisch een mixtape van zijne hoogheid Kendrick Lamar was, lijkt ook de muziek in de tweede film goed te zullen scoren. ‘Lift me up’ is alvast een smakelijk voorproefje.