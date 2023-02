Roadie van Bruce Springsteen krijgt gitaar tegen zijn hoofd: ‘Greatest hit that Bruce has had in a long time’

Opgepast, tegeltjeswijsheid: stille waters hebben diepe gronden, luide ­Waters doen domme dingen TTT De VN toespreken op vraag van Rusland, bijvoorbeeld, en onverwoestbare platen tóch retroactief willen versjteren TTT Eerder vernam u al hoe Roger Waters druk bezig is met ‘The Dark Side of the Moon’ in zijn eentje opnieuw op te nemen, of toch als hij niet aan de telefoon hangt met zijn vriend ­Vlad. Maar, wil Roger nu verduidelijken, dat betekent niet dat hij het origineel niet goed vindt TTT Kameraad Roger heeft nu zelfs op sociale media de gitaarsolo’s van ­David ­Gilmour ‘van wereldniveau’ genoemd TTT Nee, hij zal het niet droog houden wanneer hij ze straks op de computer naar de prullenmand sleept TTT Het kapitalisme heeft na Rogers VN-toespraak onverbiddelijk teruggeslagen: Louis Vuitton heeft ­Pharrell ­Williams benoemd tot creatief directeur TTT Benieuwd of Pharrell ook zijn opgedane ervaring als producer zal kunnen inzetten, en dus vijf minuten vóór de deadline pas zijn kop zal binnensteken om zijn naam op een afgewerkte handtas te plakken TTT Klaroengeschal, maar niet te luid: de Grote Prijs Dafalgan gaat deze week naar ­Kevin ­Buell, gitaarroadie van ­Bruce ­Springsteen TTT Kevin kreeg tijdens een optreden van De Baas in Atlanta een Fender Telecaster van een goed jaar tegen zijn hoofd toen zijn werkgever het instrument in de coulissen slingerde

Winnaar van Beste Commentaar bij de Grote Prijs Dafalgan: de geinponem onder het YouTube-filmpje met de opmerking ‘Greatest hit that Bruce has had in a long time’ TTT De beste manier om te peilen naar hersenletsels bij gitaar­roadies? Vraag hoeveel snaren ze zien, en bij een veelvoud van zes hebt u een probleem TTT In Cardiff, waar het nationale rugbystadion van Wales staat, mag ‘Delilah’ van ­Tom ­Jones niet meer ge­­speeld worden. De songtekst, over een jaloerse vent die zijn overspelige vriendin om zeep helpt, zou huiselijk geweld verheerlijken

En dan wordt er nog zedig gezwegen over hoe Tom Jones eigenlijk al járen problematisch is TTT Om te kunnen uitpakken met zijn borsthaar moeten de meeste mannen immers eerst een zitje naast ­Gunther ­Levi boeken op de volgende vlucht naar Turkije TTT Over onrealistische schoonheids­idea­len gesproken: ­Madonna heeft bevestigd dat ze, u raadt het nooit, plastische chirurgie heeft laten uitvoeren TTT Snel, een stoel! TTT Na zijn innovatie van de ketchup­rayon heeft Ed ­Sheeran zich nu op het segment van de pikante sauzen geworpen TTT Eds hete troep zal Tingly Ted’s heten, en ze komt in twee varianten: pikant en pikanter TTT Een beetje zoals Jan ­­Balliauw dus TTT Maar wie intense gewaarwordingen het liefst zoveel mogelijk uit de weg gaat, valt niet uit de boot: voor hen heeft Ed een paar platen gemaakt TTT Alwéér iets om trots op te zijn als Belg: ­Miley ­Cyrus heeft op Instagram een filmpje gedeeld van ­Viktor ­Verhulst en ­Kobe ­Ilsen, die als dj-duo haar nieuwste hit ‘Flowers’ door de boxen joegen

Voor u nageteld: Miley heeft 197 miljoen volgers, wat dus maar één ding kan betekenen: de Amerikaanse doorbraak van Viktor en Kobe, inclusief verhuizing, kan onmogelijk nog lang uitblijven TTT Toch, jongens? Niet? TTT En als we nu eens ­bijleggen?