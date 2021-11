Robert Plant & Alison Krauss tonen zich op ‘Raise the Roof’ het laatste officiële engelenkoor dat op aarde actief is

Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie. Waarom moest ik onlangs aan die mysterieuze zin van de Franse dichter en grondlegger van het surrealisme Isidore Ducasse (1846-1870) denken?

Omdat ik woorden zocht om op te schrijven hoe mooi ik de niet-vanzelfsprekende samenwerking vond tussen de wijdbeense rocklegende Robert Plant en het schuchtere blauwgrasmeisje Alison Krauss. Hoe ik hun debuutplaat ‘Raising Sand’ met stijgend plezier grijs heb gedraaid, van de herfst van 2007 tot verleden vrijdag.

Want verleden vrijdag was de dag waarop ‘Raise the Roof’ in mijn leven kwam, de meer dan langverwachte tweede worp van het gulden duo. De titel is Engels voor wanneer voetbalsupporters bijvoorbeeld zo hard joelen dat het dak van de tribune eraf lijkt te gaan. Raise the roof wil, bij uitbreiding, ook weleens zeggen dat iemand van plan is de lat hoger te leggen. Dat hebben Robert & Alison, producer T Bone Burnett en de geweldige backingband (met daarin stergitaristen als Marc Ribot, David Hidalgo en Buddy Miller en vooral de even subtiele als speciale drummer Jay Bellerose!) tenminste geprobeerd, en ze zijn daar mijns inziens ook ruimschoots in geslaagd.

Natuurlijk wekt het dozijn alhier gebloemleesde blues-, bluegrass-, rock-, folk- en countrysongs niet meer de stomme verbazing op die ‘Raising Sand’ met zich meebracht, maar toch is het op ‘Raise the Roof’ van start tot stop genieten geblazen. En wees maar gerust: de nog altijd duidelijk Keltische kracht van Plants stem gaat hier – song na song, noot na noot, zin na zin – telkens weer een soort mystiek huwelijk aan met het gelijknamige orgaan van Krauss. Uit die diep in Amerikaanse grond gewortelde stem komt continu vloeibaar goud gegleden.

Nu The Everly Brothers niet meer bestaan, wegens allebei dood, zijn Robert & Alison samen het laatste officiële engelenkoor dat op aarde actief is. En van de Everly Brothers gesproken: hun late hit ‘The Price of Love’ wordt via een hoogstpersoonlijke lezing van Krauss een eerste hoogtepunt op ‘Raise the Roof’, een werkstuk dat overigens geen zwakke momenten kent. Een reeks superieure covers van Merle Haggard (‘Going Where the Lonely Go’), Bert Jansch (‘It Don’t Bother Me’), Betty Harris (‘Trouble with My Lover’) of de absoluut te ontdekken bluesgodin Geeshie Wiley (‘Last Kind Words Blues’) en één enkele eigen song (‘High and Lonesome’) vormen samen een masterclass muziekgeschiedenis. Mensen met talent hebben nu eenmaal een neus (en oren) voor ander talent.

Rest mij, met dank aan Isidore Ducasse, alleen nog dit te zeggen: ‘Raise the Roof’ is zo ‘mooi als de toevallige ontmoeting op een dissectietafel van een naaimachine en een paraplu’.

ROBERT PLANT& ALISON KRAUSSRaise the Roof Beeld rv

