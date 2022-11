Rock Werchter kondigt nieuwe headliner aan: Oscar and the Wolf staat op 1 juli op de heilige wei

Oscar and the Wolf komt naar Rock Werchter, zo kondigt het festival aan. Max Colombie zal op zaterdag 1 juli op het hoofdpodium staan, net voor afsluiter van die dag, Muse.

‘Die plek is niet gestolen’, klinkt het bij de festivalorganisatie. ‘Oscar and the Wolf is pop royalty van eigen bodem. ​ Dromerig en dansbaar. Donker en oogverblindend. Ingetogen en extravagant. Werchter maakt zich op voor een topshow.’ ​Oscar and the Wolf stond een eerste keer op Rock Werchter in The Barn in 2014. In 2023 wacht de Main Stage.

Rock Werchter 2023 vindt plaats in het Festivalpark in Werchter van donderdag 29 juni tot zondag 2 juli. Eerder bevestigd zijn Stromae voor donderdag 29 juni, Fred again.. en Muse voor zaterdag 1 juli en Arctic Monkeys en Queens of the Stone Age voor zondag 2 juli. Meer namen voor Rock Werchter worden binnenkort bekendgemaakt.